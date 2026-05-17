Am Ende ging es ganz schnell: Weil der SV Wehen Wiesbaden kurz vor dem letzten Spieltag bekannt gab, seinem Rekordspieler keinen neuen Vertrag zu geben, lief Sascha Mockenhaupt aus Friedewald jetzt zum letzten Mal für den Drittligisten auf.
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Einen Abschied wie diesen wird sich Sascha Mockenhaupt immer gewünscht haben. Als er in der 88. Minute vom Feld ging, standen seine Teamkollegen Spalier und die 3648 Zuschauer in der Wiesbadener Brita-Arena lagen dem Friedwalder förmlich zu Füßen. Als Rekordspieler und Vereinslegende ging der 34-Jährige zum Abschluss seiner zehnten Saison beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden vom Platz, nachdem er seine Mannschaft beim 2:0 (1:0) gegen die TSG ...