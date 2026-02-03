Die Futsalkreismeisterschaft (FKM) ist für die Saison Geschichte, die Hunsrück/Mosel-Meister lauten Hunsrück-Mittelrhein II (B-Jugend), Bremm (C-Jugend), Kümbdchen-Keidelheim (D-Jugend) und Sargenroth (E-Jugend). Nun folgen die Masters-Turniere.
Nach den B-Junioren der JSG Hunsrück-Mittelrhein II sind nun auch die Futsal-Kreismeister bei den C-Junioren (JSG Bremm), bei den D-Junioren (JSG Kümbdchen-Keidelheim) und bei den E-Junioren (JSG Sargenroth) gefunden worden. Am Wochenende stehen die Masters-Turniere mit den überkreislichen Mannschaften bei den A-, B-, C- und D-Junioren an.