Hallenturnier in Birkenfeld Ruslan Lataev setzt das letzte Ausrufezeichen Tobias Prietzel 29.12.2024, 09:31 Uhr

i Jeweils 600 Zuschauer sahen die Spiele der Gruppen A und B bei der Hallenfußball-Meisterschaft der VG Birkenfeld, und sie erlebten, wie souverän der SV Buhlenberg (schwarze Trikots) sich nicht nur gegen den TuS Rötsweiler-Nockenthal behauptete. Stefan Ding

Die Favoriten haben sich in den beiden Auftakt-Vorrundengruppen der Hallenfußballmeisterschaft der VG Birkenfeld durchgesetzt. Der SV Gimbweiler holte einen klaren Rückstand gegen den TuS Rötsweiler auf und ist in der Endrunde dabei.

Der SC Birkenfeld, der FC Brücken, der SV Buhlenberg und der SV Gimbweiler haben sich in den ersten beiden Vorrundengruppen der Hallenfußball-Meisterschaft der VG Birkenfeld durchgesetzt und stehen in der Endrunde, die am Montag, ab 17 Uhr, ausgetragen wird.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen