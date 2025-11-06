Rot-Weiss Koblenz zittert sich bei Bezirksligist weiter

Die SG Hundsangen war nah dran, nach den Sportfreunden Eisbachtal einen weiteren Oberligisten aus dem Rheinlandpokal zu kegeln. Aber Rot-Weiss Koblenz hatte etwas dagegen und gewann nach zweimaligen Rückstand mit 3:2 beim Bezirksligisten.

Es war diese typische Pokalgeschichte des aufopferungsvoll kämpfenden Außenseiters, der nach 90 Minuten im Mannschaftskreis stand, sich die „Ihr-könnt-stolz-auf-euch-sein“-Worte des Trainers anhörte, aber mit hängenden Köpfen das Ergebnis registrieren musste. Ost-Bezirksligist SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth hat sich im Achtelfinale des Fußball-Rheinlandpokals gegen den zwei Klassen höher angesiedelten FC Rot-Weiss Koblenz teuer verkauft, zweimal in Führung gelegen, aber am Ende gab es „Am Buch“ die eingangs beschriebenen Szenen zu sehen, weil RWK den 1:0-Vorsprung ausglich und das 2:1 durch zwei späte Treffer zum 3:2 (0:1)-Sieg drehte. Damit stehen die Gäste im Viertelfinale, es geht dann zum Rheinlandligisten FC Bitburg, der sich beim Mitte-Bezirksligisten SV Oberzissen 3:1 durchsetzte.

„Am Ende hatten wir mehr Körner und Qualität. Das muss man auch sehen in diesem Spiel“, sagte der Koblenzer Trainer Fatih Cift zu den zwei späten Treffern von Joel Cartus, der den Ball aus spitzem Winkel von der rechten Seite voller Wucht unter die Latte drosch (79.), und dem Siegtor durch den Japaner Ryo Iwata (86.), der nach einem Dribbling von Ata-Luan Rznic zum Matchwinner wurde. „Deshalb spielen sie Oberliga“, kommentierte auch Hundsangens Trainer Thomas Schäfer die Glanzmomente der Gäste.

Cift holt Islamovic und Maroc früh runter

Davon hatte seine Mannschaft in der ersten Halbzeit noch viele. Nach einem Fehler Inas Islamovics, der sich als Konsequenz genauso wie Mohammed Maroc schon nach 30 Minuten ausgewechselt auf der Bank wiederfand (Cift: „Ich hätte auch noch früher gewechselt, aber die Einwechselspieler waren noch kalt“), gingen die Einheimischen durch Fabian Steinebachs Flachschuss in der zwölften Minute in Führung. Im direkten Gegenzug verfehlte Maroc das leere Tor, es war eine dieser Aktionen, in denen sich einmal mehr bemerkbar machte, warum Cift in der Winterpause seinen Kader gerne mit mindestens einem echten Stürmer ergänzen würde.

Bei seiner Analyse, warum es mit dem Überwintern im Pokal nichts wurde, stieß Schäfer auf zwei Gründe: die nachlassenden Kräfte in der zweiten Hälfte und zu wenig aus den Möglichkeiten des ersten Durchgangs gemacht zu haben. „Wir hätten 3:1, 4:1 führen können“, rechnete der 44-Jährige vor. Richtig. Marc Henkes zirkelte einen Freistoß an die Latte (28.) und Marc Tautz‘ Abschluss blockte Rot-Weiss-Kapitän Almir Ahmetaj. Der Schuss hätte ansonsten wohl den Weg ins lange Eck gefunden (30.).

i Torschützen beim Jubel unter sich: Ryo Iwata (links) gelang der Siegteffer beim 3:2 in Hundsangen, hier freut er sich mit Joel Cartus über das 2:2. René Weiss

Die Gäste kamen mit mehr Energie und Entschlossenheit aus der Kabine zurück. Auf eine Verletzung von Marco Müller reagierte Trainer Cift mit der Einwechslung Ata-Luan Rznics. „Jeder bekommt bei uns seine Chance. Wer sie nicht nutzt, sitzt auf der Bank“, sagte Cift später. „Ata hingegen hat sie heute genutzt.“ Bei elf Liga-Kurzeinsätzen brachte es der 19-Jährige in dieser Saison auf 133 Minuten. Das macht im Schnitt zwölf Minuten pro Einsatz. In Hundsangen durfte Rznic länger ran und empfahl sich mit seinem Flachschuss nach Iwatas Vorarbeit zum 1:1 nur eine Minute nach seiner Einwechslung (52.) sowie seiner Vorarbeit für Iwatas Siegtor (86.) für mehr. „Wir haben nach der Pause zu früh das 1:1 kassiert“, hätte Schäfer sich gewünscht, dass der Vorsprung länger hält. Der war drei Minuten nach dem Gegentor dank einer starken Reaktion wieder zurück auf Hundsangener Seite. Fabian Steinebach brachte den Ball von der rechten Seite in den Strafraum, Marc Tautz stand blank und traf (55.).

Reagieren konnte aber auch der Favorit. „Das ist nicht selbstverständlich für eine junge Truppe, wie wir sie haben, in solch einer Saison, in der der Underdog immer mehr wächst. Das muss ich dem Team hoch anrechnen“, sagte Fatih Cift. Das zweite RWK-Jokertor durch Cartus und das 2:3 durch Iwata rissen Hundsangen aus dem Viertelfinal-Traum. „Ryo ist ein Spieler, auf den man sich immer verlassen kann. Solche Leute können wir mehr gebrauchen.“ Worte von Fatih Cift, die dann deutlich machten, dass er sich trotz des Ergebnisses vom einen oder anderen mehr gewünscht hätte.

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth – FC Rot-Weiss Koblenz 2:3 (1:0)

Hundsangen: Melbaum – Gloning, Dietz, Hannappel – Faulhaber (69. Marquardt), Faßbender (73. Heller), Omotezako, Hanke – Steinebach (87. Löw), Tautz (63. Hölzenbein) – Henkes (83. Stahlhofen). Koblenz: Tiemann – Alsela, Ahmetaj, Islamovic (28. Wozny) – Müller (51. Rznic), Multari, Ghebrezghi (70. Cartus), Iwata – Maroc (28. Thieltges), Yeboah (90.+2 Shengeliia) – Todate. Schiedsrichter: Julian Jung (Eichelhardt). Zuschauer: 250. Tore: 1:0 Fabian Steinebach (12.), 1:1 Ata-Luan Rznic (52.), 2:1 Marc Tautz (55.), 2:2 Joel Cartus (79.), 2:3 Ryo Iwata (86.).