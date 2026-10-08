0:4 in der vergangenen Rheinlandpokal-Saison, 0:3 jetzt: Während Rheinlandligist SV Laubach 2025 keine Chance gegen Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz hatte, war das nun anders, verdient war der Sieg der souveränen Gäste aber allemal.
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Endstation in der dritten Runde des Fußball-Rheinlandpokals: Am Mittwochabend kassierte der Rheinlandligist SV Laubach auf heimischem Rasen eine verdiente 0:3 (0:0)-Niederlage gegen den Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz. Gegen den eine Klasse höher spielenden Tabellenzehnten der Oberliga zog das Heimteam letztlich den Kürzeren, während Koblenz den Sprung ins Achtelfinale der letzten 16 Teams perfekt machte.