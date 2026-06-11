Nach 1:1 jubeln beide Klubs Rot-Weiss II und Maifeld krönen ihre starke Saison Jan Müller 11.06.2026, 13:13 Uhr

i Nach dem Gewinn des Kreispokals durfte die zweite Mannschaft des FC Rot-Weiss Koblenz nun auch über den Aufstieg in die Bezirksliga jubeln. Jörg Niebergall

In der Aufstiegsrunde zur Fußball-Bezirksliga endete das packende Duell zwischen FC Rot-Weiss Koblenz II und SG Maifeld-Elztal 1:1. Trotz des Remis jubeln beide über den Aufstieg in die Bezirksliga.

Im Entscheidungsspiel der Aufstiegsrunde zur Fußball-Bezirksliga zwischen der Oberligareserve des FC Rot-Weiss Koblenz und der SG Maifeld-Elztal gab es vor der tollen Kulisse von rund 600 Zuschauern keinen Gewinner – und trotzdem kannte der Jubel nach dem Schlusspfiff auf beiden Seiten keine Grenzen.







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