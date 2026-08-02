4:0-Sieg in Bendorf-Sayn
Rot für Luca Aust bringt TuS Kirchberg nicht aus Tritt
Symbolfoto
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Verein/RZ-Grafik/Svenja Wolf

Erstes Pflichtspiel von Beginn an, erste Rote Karte: Für Youngster Luca Aust vom TuS Kirchberg ging die Saison nicht gut los. Sein Rheinlandligist zog in Bendorf-Sayn dennoch ungefährdet in die zweite Runde des Rheinlandpokals ein.

Lesezeit 2 Minuten
Trotz fast einstündiger Unterzahl hat Fußball-Rheinlandligist TuS Kirchberg in der ersten Runde des Rheinlandpokals nichts anbrennen lassen: Die Kirchberger gewannen beim A-Klässler SC Bendorf-Sayn mit 4:0 (1:0).Der 18-jährige Sohrener Luca Aust, der von Schott Mainz kam und davor in der Jugend beim 1.
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