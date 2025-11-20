A3-Primus beim A2-Sechsten Roßbach und Horressen kämpfen um letzten Halbfinalplatz Daniel Korzilius 20.11.2025, 12:57 Uhr

i Der SV Roßbach/Verscheid (in Rot, hier gegen die SG Niederbreitbach) will sich im letzten Pflichtspiel des Jahres den Einzug ins Kreispokal-Halbfinale sichern. Jörg Niebergall

Wer zieht nach der SG Ellingen, dem SSV Heimbach-Weis und der SG Hundsangen II ins Kreispokal-Halbfinale Ww/Wied ein? Im letzten Pflichtspiel des Jahres kämpfen der SV Roßbach/Verscheid aus der A2 und A3-Primus SG Horressen um das letzte Ticket.

Im Kreispokal-Viertelfinale der A- und B-Klasse des Kreises Ww/Wied stehen sich am Sonntag (13.30 Uhr) der SV Roßbach/Verscheid und die SG Horressen-Elgendorf gegenüber. Der Sieger tritt im Halbfinale bei der SG Ellingen an, zudem empfängt der SSV Heimbach-Weis auf die SG Hundsangen II (beide Mi.







Artikel teilen

Artikel teilen