Im spannenden Rheinlandpokal-Duell lieferten sich der A-Ligist aus Roßbach und die zwei Klassen höher spielenden Malberger einen packenden Fight. Am Ende setzte sich der Favorit durch.
Lesezeit 2 Minuten
Keine Pokalüberraschung in Oberlahr. Die SG Malberg/Rosenheim/Elkenroth/Kausen siegte gegen den SV Roßbach/Verscheid mit 1:0 (0:0) und schaltet somit den letzten verbliebenen A-Ligisten aus dem laufenden Wettbewerb aus. Trotzdem war Roßbachs Coach Yannik Böcking stolz auf den Auftritt seiner Mannschaft.