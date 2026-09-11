Pokalniederlage gegen Malberg Roßbach schnuppert bis zum Schluss an der Überraschung Thomas Hardt 11.09.2026, 09:14 Uhr

i Kapitän Marco Schäfer (in Rot) und sein SV Roßbach/Verscheid schnupperten an der Pokalüberraschung gegen die SG Malberg. Jörg Niebergall

Im spannenden Rheinlandpokal-Duell lieferten sich der A-Ligist aus Roßbach und die zwei Klassen höher spielenden Malberger einen packenden Fight. Am Ende setzte sich der Favorit durch.

Keine Pokalüberraschung in Oberlahr. Die SG Malberg/Rosenheim/Elkenroth/Kausen siegte gegen den SV Roßbach/Verscheid mit 1:0 (0:0) und schaltet somit den letzten verbliebenen A-Ligisten aus dem laufenden Wettbewerb aus. Trotzdem war Roßbachs Coach Yannik Böcking stolz auf den Auftritt seiner Mannschaft.







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