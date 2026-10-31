Untermosel gewinnt Kellerduell
Zwei Rote Karten für Linz beim 1:3, Becker ist bedient 
Knackpunkt-Szene: Nach 34 Minuten zeigt Schiedsrichter Moritz Schillo dem Linzer Keeper Philipp Nüsse (in Gelb) Rot, es war für
Knackpunkt-Szene: Nach 34 Minuten zeigt Schiedsrichter Moritz Schillo dem Linzer Keeper Philipp Nüsse (in Gelb) Rot, es war für Nüsse zum zweiten Mal in dieser Saison. Der VfB verlor gegen Untermosel 1:3.
René Weiss

Der SV Untermosel Kobern-Gondorf hat das Rheinlandliga-Kellerduell beim VfB Linz für sich entschieden. Beim 3:1 auf dem Kaiserberg schwächten sich die Gastgeber einmal mehr selbst, so sah Torwart Philipp Nüsse zum zweiten Mal in dieser Saison Rot.

Lesezeit 3 Minuten
Paul Becker konzentriert sich im Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Rheinlandliga aufs Wesentliche. Auf den Ansatzpunkt, den man selbst beeinflussen kann: die eigene Mannschaft. Nun hätte der Freitagabend bei der 1:3 (0:2)-Niederlage des VfB Linz gegen den SV Untermosel mit einer Schlüsselszene in Form einer harten Roten Karte gegen VfB-Schlussmann Philipp Nüsse in der 34.
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