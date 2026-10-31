Untermosel gewinnt Kellerduell Zwei Rote Karten für Linz beim 1:3, Becker ist bedient René Weiss 31.10.2026, 00:34 Uhr

i Knackpunkt-Szene: Nach 34 Minuten zeigt Schiedsrichter Moritz Schillo dem Linzer Keeper Philipp Nüsse (in Gelb) Rot, es war für Nüsse zum zweiten Mal in dieser Saison. Der VfB verlor gegen Untermosel 1:3. René Weiss

Der SV Untermosel Kobern-Gondorf hat das Rheinlandliga-Kellerduell beim VfB Linz für sich entschieden. Beim 3:1 auf dem Kaiserberg schwächten sich die Gastgeber einmal mehr selbst, so sah Torwart Philipp Nüsse zum zweiten Mal in dieser Saison Rot.

Paul Becker konzentriert sich im Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Rheinlandliga aufs Wesentliche. Auf den Ansatzpunkt, den man selbst beeinflussen kann: die eigene Mannschaft. Nun hätte der Freitagabend bei der 1:3 (0:2)-Niederlage des VfB Linz gegen den SV Untermosel mit einer Schlüsselszene in Form einer harten Roten Karte gegen VfB-Schlussmann Philipp Nüsse in der 34.







Artikel teilen

Artikel teilen