Der SV Untermosel Kobern-Gondorf hat das Rheinlandliga-Kellerduell beim VfB Linz für sich entschieden. Beim 3:1 auf dem Kaiserberg schwächten sich die Gastgeber einmal mehr selbst, so sah Torwart Philipp Nüsse zum zweiten Mal in dieser Saison Rot.
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Paul Becker konzentriert sich im Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Rheinlandliga aufs Wesentliche. Auf den Ansatzpunkt, den man selbst beeinflussen kann: die eigene Mannschaft. Nun hätte der Freitagabend bei der 1:3 (0:2)-Niederlage des VfB Linz gegen den SV Untermosel mit einer Schlüsselszene in Form einer harten Roten Karte gegen VfB-Schlussmann Philipp Nüsse in der 34.