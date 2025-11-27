Wunderlich warnt vor Wellers Wissenern

33 Punkte liegen zwischen dem Ahrweiler BC und dem VfB Wissen vor dem ersten Rückrunden-Spieltag der Rheinlandliga. Es spricht viel dafür, dass es nach dem zweiten Duell in dieser Saison zwischen dem ABC und dem VfB 36 sind. Außer die verrückte Liga.
ABC und Wissen – was nach Schule klingt, kann auch Fußball-Rheinlandliga sein. Ist es am ersten Rückrundenspieltag auch. In Reinform heißt die Partie Ahrweiler BC gegen VfB Wissen. Das Spiel, das am Samstag um 15 Uhr auf dem Kunstrasen in Bachem ausgetragen wird, ist – kleiner Ausflug in die Mathematik – die Partie mit der größtmöglichen tabellarischen Diskrepanz, denn der Spitzenreiter hat das Schlusslicht zu Gast, Platz 1 empfängt Platz 18.