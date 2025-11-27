Ahrweiler in Bachem gegen VfB Wunderlich warnt vor Wellers Wissenern Mirko Bernd 27.11.2025, 16:00 Uhr

i Das Hinspiel in Wissen war zugleich das Auftaktspiel der Rheinlandliga-Saison - und der Ahrweiler BC mit Ricardo Schuh Abranches (in Rot) enteilte dem VfB um Max Krauß. Mittlerweile trennen beide Klubs 33 Punkte, wenn der Spitzenreiter am Samstag um 15 Uhr in Bachem das Schlusslicht empfängt. Manfred Böhmer

33 Punkte liegen zwischen dem Ahrweiler BC und dem VfB Wissen vor dem ersten Rückrunden-Spieltag der Rheinlandliga. Es spricht viel dafür, dass es nach dem zweiten Duell in dieser Saison zwischen dem ABC und dem VfB 36 sind. Außer die verrückte Liga.

ABC und Wissen – was nach Schule klingt, kann auch Fußball-Rheinlandliga sein. Ist es am ersten Rückrundenspieltag auch. In Reinform heißt die Partie Ahrweiler BC gegen VfB Wissen. Das Spiel, das am Samstag um 15 Uhr auf dem Kunstrasen in Bachem ausgetragen wird, ist – kleiner Ausflug in die Mathematik – die Partie mit der größtmöglichen tabellarischen Diskrepanz, denn der Spitzenreiter hat das Schlusslicht zu Gast, Platz 1 empfängt Platz 18.







