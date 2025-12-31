Wunderlich verlässt ABC sofort, Susas Suche startet 

Das ist ein Paukenschlag: Rheinlandligist Ahrweiler BC muss sich einen neuen Trainer suchen, Mike Wunderlich geht zum Wuppertaler SV in die Regionalliga West. Der sportliche Leiter des ABC erfuhr das auf Cran Canaria und hat schon Kontakte geknüpft.
Lesezeit 2 Minuten
Jonny Susa hatte eigentlich einen entspannten Urlaub auf Cran Canaria geplant, bis er am 31. Dezember wieder nach Deutschland zurückkehrt. Aber das mit der Ruhe war vor zwei Tagen dann doch vorbei, denn der sportliche Leiter des Fußball-Rheinlandliga-Spitzenreiters Ahrweiler BC wird sich ab 1.