SV unterliegt daheim 1:3 Wittlichs Rashidi wird gegen Laubach zum Matchwinner Sascha Wetzlar 09.11.2025, 21:33 Uhr

i Der Wittlicher Mohammad Rashidi (in Schwarz) war nicht immer zu halten für die Laubacher (von links mit Paul-Jordan Michels und Marco Krenn), Rashidi traf beim 3:1 doppelt und besorgte die wichtigen ersten beiden Treffer für das Top-Team, das mit Ahrweiler punktgleich die Rheinlandliga anführt. Laubach bleibt mit zehn Punkten Drittletzter. Alfons Benz

Die Überraschung ist ausgeblieben: Der SV Laubach hat die Partie gegen das Rheinlandliga-Topteam SV Rot-Weiss Wittlich mit 1:3 verloren, war aber zumindest mal kurz nah dran an einem Remis.

Heimniederlage gegen ein Spitzenteam der Fußball-Rheinlandliga: Der personell weiterhin gebeutelte SV Laubach unterlag dem SV Rot-Weiss Wittlich zu Hause mit 1:3 (0:1). Bei den Gästen ragte Doppeltorschütze Mohammad Rashidi (26., 47.) heraus. Der Iraner hatte bereits das Topspiel vergangene Woche gegen Mülheim-Kärlich nach seiner Einwechslung entschieden.







