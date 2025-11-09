Wittlichs Rashidi wird gegen Laubach zum Matchwinner

Die Überraschung ist ausgeblieben: Der SV Laubach hat die Partie gegen das Rheinlandliga-Topteam SV Rot-Weiss Wittlich mit 1:3 verloren, war aber zumindest mal kurz nah dran an einem Remis.
Heimniederlage gegen ein Spitzenteam der Fußball-Rheinlandliga: Der personell weiterhin gebeutelte SV Laubach unterlag dem SV Rot-Weiss Wittlich zu Hause mit 1:3 (0:1). Bei den Gästen ragte Doppeltorschütze Mohammad Rashidi (26., 47.) heraus. Der Iraner hatte bereits das Topspiel vergangene Woche gegen Mülheim-Kärlich nach seiner Einwechslung entschieden.