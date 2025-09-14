Nichts zu holen war für die SG 99 Andernach bei ihrem Gastspiel in Wittlich: Da wehrte sich die Mannschaft von Kim Kossmann tapfer gegen die Niederlage, musste sich dem SV aber nach zwei Toren eines Ex-Regionalligastürmers mit 0:2 geschlagen geben.

Kim Kossmann schien die Gefahr kommen zu sehen, als Christopher Bibaku sich nach 50 Minuten an der Wittlicher Mannschaftsbank für seinen Einsatz bereit machte. „Leon, stabil bleiben. Max, stabil bleiben“, richtete der Andernacher Trainer warnende Worte in Richtung seiner Verteidiger Leon Schmitz und Maximilian Lochner. Schließlich bringt der diesmal als Joker eingesetzte Angreifer des SV Rot-Weiss Wittlich nicht nur viel körperliche Präsenz, sondern auch reichlich Erfahrung mit. Während die beiden Andernacher Abwehrspieler, zwei von vier Teenagern und acht Spielern, die jünger als 22 Jahre sind, in der Startaufstellung in der Vorsaison noch in der A-Jugend spielten, griff Bibaku einst für Wacker Burghausen in der Regionalliga Bayern an. An den Toren gemessen, machte Bibaku am Samstag am Wittlicher Bürgerwehr den Unterschied aus. Bei der Andernacher 0:2 (0:0)-Niederlage gegen den Aufstiegsaspiranten aus der Eifel erzielte der 29-Jährige beide Tore.

Andernach schont Kräfte und versucht dennoch, es dem SV mit Abwehrbollwerk schwerzumachen

„Natürlich wollten wir gewinnen, aber Wittlich darf für uns kein Gradmesser sein. Das ist eine andere Liga“, sagte SG-Trainer Kossmann, der seine Anfangself gegenüber dem 1:1 gegen den TuS Kirchberg auf sechs Positionen verändert hatte, weil sich zum Beispiel Lochner mit großem Trainingseifer einen Einsatz verdient hatte, Gian Luca Dolon unter der Woche krank war und Mike Borger seit Saisonbeginn kaum eine Verschnaufpause hatte. Dabei spielte auch die bevorstehende Englische Woche – die „Bäckerjungen“ empfangen am Mittwoch den TuS Immendorf – eine Rolle. „Jetzt kommen die Spiele gegen Mannschaften, die sich mit uns auf Augenhöhe befinden. Da wollen wir punkten“, so Kossmann. In Wittlich rührte die SG 99 mit einer Fünfer-Abwehrkette und einem Vierer-Mittelfeld davor Beton an. „Das haben wir gar nicht schlecht gemacht. Ich kann der Mannschaft nichts vorwerfen. Jeder hat sich voll reingeworfen“, sagte der Gästetrainer.

Rot-Weiß hatte reichlich Ballbesitz, Andernach aber die erste dicke Torchance. Es blieb gleichzeitig auch die einzige klare für die Kossmann-Elf. Daniel Herbst nahm nach acht Minuten Maß und Philipp Berhard im Wittlicher Kasten lenkte den Ball an den Pfosten. Ansonsten schlugen die Versuche, Tim Esten mit langen Bällen zu füttern, meistens fehl. Das Mittelfeld mit dem Ball am Fuß zu überbrücken, gelang ebenso selten.

Schiedsrichter zeigt starke Leistung und lässt sich nicht „veräppeln“

Danach befand sich Rot-Weiss fast permanent im Vorwärtsgang, konnte den Abwehrriegel der Gäste aber nicht knacken. So versuchte es der Aufstiegsanwärter, weil es mit spielerischen Aktionen nicht gelang durchzukommen, irgendwann mit anderen Mitteln: Distanzschuss Ralf Rizvani, zwei auf Foulelfmeter hin ausgerichtete plumpe Faller von Rizvani und Alexander Shehada im Strafraum – hier ließ sich Schiedsrichter Ayoub Driouache nicht veräppeln. Der Marokkaner zeigte, warum er vor seiner Übersiedlung nach Trier Spiele in der 1. Liga seines Heimatlandes geleitet hatte. Er brachte eine ausgezeichnete Spielleitung, wie sie in der Rheinlandliga nur Seltenheitswert hat, auf den Platz. Auch Gästetrainer Kossmann attestierte dem Unparteiischen-Gespann eine „Eins-plus-Leistung mit Sternchen“. Wenige Sekunden vor der Pause hatte die SG 99 zum ersten Mal richtig Dusel. Beim Pfostenschuss durch Ömer Kahyaoglu konnte Schlussmann Luca Jordi Bolz nur hinterherschauen (45.).

Bibaku-Joker sticht gleich doppelt

So zog Wittlichs Coach Fahrudin Kuduzovic nach dem Seitenwechsel früh den Bibaku-Joker, mit dem sich innerhalb kurzer Zeit alles veränderte. Der Mann mit der Rückennummer 14 erzielte per Foulelfmeter sein drittes (59.) und in Abstaubermanier nach Rizvanis Hereingabe von links viertes Saisontor (62.). Bei einem Heber ans Lattenkreuz (76.) und einem Alleingang auf Bolz zu (87.) wäre sogar noch mehr drin gewesen.Die Gäste brachten nach einer Stunde mit Alexis Weidenbach, Filip Reintges und Gian Luca Dolon drei arrivierte Kräfte von der Bank, aber auch ihnen gelang es nicht, noch Spannungsmomente herbeizuführen. Zu überlegen waren die in dieser Saison weiterhin ungeschlagenen Wittlicher an diesem Tag.