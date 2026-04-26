Der Ahrweiler BC hat die Entscheidung im Kampf um die Rheinlandliga-Meisterschaft verpasst. Vor 405 Zuschauern ging das Spitzenspiel bei Rot-Weiss Wittlich mit 1:3 verloren. Der Tabellenzweite ist nun nur noch fünf Punkte hinter dem ABC.
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Rot-Weiss Wittlich hat einen starken Heimauftritt hingelegt und Spitzenreiter Ahrweiler BC mit 3:1 (2:1) in die Schranken verwiesen. Dabei erwischten die Gäste einen Traumstart und führten früh. Danach drehte Wittlich und verkürzte den Vorsprung auf Ahrweiler auf fünf Punkte.