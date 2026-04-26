ABC verliert Hit vor 405 Fans Wittlich sorgt mit 3:1 für Spannung und holt Ex-Profi Vinzenz Anton 26.04.2026, 18:52 Uhr

i Wittlichs Meliani Saim (in Rot) machte ein starkes Spiel und traf doppelt gegen Ahrweiler um Kapitän Kapitän René Ebersbach beim 3:1-Sieg der Gastgeber vor 405 Zuschauern. sjs / Sebastian J. Schwarz. Sebastian J. Schwarz

Der Ahrweiler BC hat die Entscheidung im Kampf um die Rheinlandliga-Meisterschaft verpasst. Vor 405 Zuschauern ging das Spitzenspiel bei Rot-Weiss Wittlich mit 1:3 verloren. Der Tabellenzweite ist nun nur noch fünf Punkte hinter dem ABC.

Rot-Weiss Wittlich hat einen starken Heimauftritt hingelegt und Spitzenreiter Ahrweiler BC mit 3:1 (2:1) in die Schranken verwiesen. Dabei erwischten die Gäste einen Traumstart und führten früh. Danach drehte Wittlich und verkürzte den Vorsprung auf Ahrweiler auf fünf Punkte.







Artikel teilen

Artikel teilen