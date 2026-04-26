ABC verliert Hit vor 405 Fans
Wittlich sorgt mit 3:1 für Spannung und holt Ex-Profi
Wittlichs Meliani Saim (in Rot) machte ein starkes Spiel und traf doppelt gegen Ahrweiler um Kapitän Kapitän René Ebersbach beim
Wittlichs Meliani Saim (in Rot) machte ein starkes Spiel und traf doppelt gegen Ahrweiler um Kapitän Kapitän René Ebersbach beim 3:1-Sieg der Gastgeber vor 405 Zuschauern.
sjs / Sebastian J. Schwarz. Sebastian J. Schwarz

Der Ahrweiler BC hat die Entscheidung im Kampf um die Rheinlandliga-Meisterschaft verpasst. Vor 405 Zuschauern ging das Spitzenspiel bei Rot-Weiss Wittlich mit 1:3 verloren. Der Tabellenzweite ist nun nur noch fünf Punkte hinter dem ABC.

Lesezeit 3 Minuten
Rot-Weiss Wittlich hat einen starken Heimauftritt hingelegt und Spitzenreiter Ahrweiler BC mit 3:1 (2:1) in die Schranken verwiesen. Dabei erwischten die Gäste einen Traumstart und führten früh. Danach drehte Wittlich und verkürzte den Vorsprung auf Ahrweiler auf fünf Punkte.

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