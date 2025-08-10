In der Fußball-Rheinlandliga setzte Rot-Weiß Wittlich ein Ausrufezeichen in Immendorf und lässt schon früh erkennen, dass es dieses Jahr mit dem Aufstieg klappen soll. Zu den Topfavoriten dürften sie zumindest gehören.

Der Saisonauftakt in der Fußball-Rheinlandliga hatte für den TuS Immendorf etwas von einem Pokalspiel. „Wittlich ist ein Gegner, der nichts in unserer Liga verloren hat“, verwies Immendorfs Trainer Marvin Schenk auf die noch einmal forcierte Personaloffensive der Rot-Weißen, die sich unter anderem die Dienste von Jonas Ercan, Alexander Shehada und Christopher Bibaku sicherten und ein Team formiert haben, das um den Aufstieg mitspielen soll. Oder wie Schenk es formulierte: „Wenn sie es nicht schaffen, dann war es eine katastrophale Saison für Wittlich.“ Mit 0:4 (0:2) musste sich der TuS vor 190 Zuschauern auf dem heimischen Kunstrasenplatz geschlagen geben. Standesgemäß möchte man ob der Qualitäten der Gäste denken, „zu hoch“, wenn es nach dem Immendorfer Trainer geht.

Zwei Wittlicher Neuzugänge schlugen in der ersten Halbzeit direkt ein. Der vom FC Rot-Weiss Koblenz gekommene Alexander Shehada verwertete den zweiten Ball nach einer Flanke von der linken Seite (12.) und der zuletzt für Wacker Burghausen aufgelaufene Christopher Bibaku war in der 26. Minute per Kopf zur Stelle. Shehada und Bibaku bringen es in der Summe auf 115 Regionalliga-Einsätze. Das bekam Immendorf zu spüren. „Wir hatten in der ersten Halbzeit zu viel Respekt und haben zwei unglückliche Gegentore kassiert“, bilanzierte Schenk den 0:2-Pausenrückstand.

„Unglücklich“, weil dem 0:1 eine Fehlerkette auf der rechten TuS-Seite sowie im Zentrum des Strafraums vorausgegangen waren, und Kilian Metzgeroth mit seiner Körpergröße nicht zu den längsten Schlussmännern in der Rheinlandliga zählt. Ein paar Zentimeter mehr, und er hätte Bibakus Kopfball zum 0:2 wahrscheinlich pariert, so aber reichte das Touchieren mit den Fingerspitzen nicht aus, um das Gegentor zu verhindern. Eigentlich hätte Janick Brodt das Immendorfer Tor hüten sollen, aber die etatmäßige Nummer eins verletzte sich am Freitag im Abschlusstraining am Fuß und merkte beim Aufwärmen, dass es nicht reicht. Der 19-jährige Metzgeroth feierte folglich kurzfristig sein Rheinlandliga-Debüt. Einmal hatte er im Verlauf des ersten Abschnitts noch Glück, dass Mohammad Rashidi nur den Pfosten traf (15.), gegen Yannick Lauer kam er rechtzeitig aus seinem Kasten und klärte (20.)

Wittlich glänzt auf beiden Enden des Feldes

Der TuS näherte sich gegen den spielbestimmenden Favoriten nach knapp einer halben Stunde dem Tor an, als Jan Knopp drüber schoss (28.). Bei den hohen Temperaturen zogen sich die Gäste nach Wiederbeginn weiter zurück und überließen Immendorf mehr Spielanteile. „Wir haben das Spiel an uns gerissen, waren in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft“, fand Trainer Schenk. Jetzt kam sein Team auch gefährlicher zum Abschluss, doch die Wittlicher haben nicht nur eine starke Offensive, sondern in Person von Philipp Berhard auch einen guten Rückhalt im Tor. Er verhinderte gegen Robin Reichert (53.) sowie bei einem Distanzschuss von Jan Bruker (70.) und einem Freistoß von Marvin Weber (80.) mit Flugparaden den Immendorfer Anschluss.

Ob es aus Sicht der offensiv wechselnden Gastgeber am Ende 0:2 oder 0:4 stand, war ihnen zweitrangig. Der eingewechselte Ralf Rizvani nutzte die entstehenden Freiräume zu einem späten Doppelschlag in der 86. und 90. Minute zum 0:4-Endstand. Direkt danach machte Schiedsrichter Adrian Ax nach fast auf die Sekunde genau 90 Minuten Schluss. Trotz Wechselorgie und Trinkpause. Der Wahn der Marathon-Nachspielzeiten aus der 2. Liga färbt auf die Rheinlandliga (noch) nicht ab. An der Basis herrscht dann bei einem deutlichen Spielstand eben doch noch Fingerspitzengefühl.

Während die Gäste lautstark ihre ersten drei Punkte auf dem möglichen Weg zu hohen Zielen feierten, prognostizierte Marvin Schenk: „Es wird noch andere Mannschaften geben, die gegen Wittlich verlieren. Und vor allem Mannschaften, die weniger Spielanteile haben werden als wir sie heute hatten.“

TuS Immendorf – SV Rot-Weiß Wittlich 0:4 (0:2)

Immendorf: Metzgeroth – Pitsch, Claus, Weber – Slowik (60. S. Fischer), Jarski, Bruker, Kilian (46. Reichert), M. Fischer (78. Midjiyawa) – Knopp (60. Ohlig), Webel (87. Gimm).Wittlich: Berhard – Bayraktar, Habbouchi, Harig, Moroz – Shehada (55. Saim), Kahyaoglu, Ercan (70. Schmitz) – Lauer (70. Uhlig), Rashidi (80. Perez) – Bibaku (60. Rizvani).Schiedsrichter: Adrian Ax (Niederzissen).Zuschauer: 190.Tore: 0:1 Alexander Shehada (12.), 0:2 Christopher Bibaku (26.), 0:3, 0:4 beide Ralf Rizvani (86., 90.).