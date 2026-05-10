Lange sah es so aus, als könne der SV Laubach vielleicht sogar einen Punkt beim Tabellenzweiten Wittlich entführen, doch in der Schlussphase schlugen die Hausherren gleich dreifach zu – und haben Relegationsrang zwei sicher.
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Später Heimsieg für den SV Rot-Weiss Wittlich in der Fußball-Rheinlandliga: Nach drei Treffern in der Schlussviertelstunde siegte die Mannschaft von Yusuf Emre Kasal mit 3:0 (0:0) gegen den Tabellenzwölften SV Laubach – aufgrund durchwachsener erster 70 Minuten sicherlich etwas zu hoch.