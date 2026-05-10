0:3-Niederlage für Jakobs-Elf Wittlich macht gegen Laubach erst spät alles klar Sascha Wetzlar 10.05.2026, 21:22 Uhr

i Der Ex-Kirchberger Timo Wollny (rotes Trikot) traf zwar nicht für seinen SV Wittlich, hat sich mittlerweile aber auf der Außenverteidigerposition einen Stammplatz erarbeitet. Sein SV gewann gegen Paul Jordan Michels und den SV Laubach nach späten Toren mit 3:0. Sascha Wetzlar

Lange sah es so aus, als könne der SV Laubach vielleicht sogar einen Punkt beim Tabellenzweiten Wittlich entführen, doch in der Schlussphase schlugen die Hausherren gleich dreifach zu – und haben Relegationsrang zwei sicher.

Später Heimsieg für den SV Rot-Weiss Wittlich in der Fußball-Rheinlandliga: Nach drei Treffern in der Schlussviertelstunde siegte die Mannschaft von Yusuf Emre Kasal mit 3:0 (0:0) gegen den Tabellenzwölften SV Laubach – aufgrund durchwachsener erster 70 Minuten sicherlich etwas zu hoch.







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