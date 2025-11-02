Mendig feiert wichtiges 2:0 Wissens Weller verliert auch bei seiner Heimpremiere Jens Kötting 02.11.2025, 21:05 Uhr

i Viel Getümmel, wenig Ertrag: Zumindest für die in blau spielenden Gastgeber des VfB Wissen, die das wichtige Heimspiel auf dem Hartplatz gegen den SV Eintracht Mendig mit 0:2 verloren - und damit mehr und mehr abreißen lassen müssen auf die Nichtabstiegsplätze. Manfred Böhmer/balu

Das hatte sich Marco Weller sicherlich anders vorgestellt: Auf die Niederlage seines VfB in der Vorwoche in Morbach folgte nun auch zu Hause eine Pleite. 0:2 hieß es am Ende gegen Eintracht Mendig. Der SV bejubelte damit einen wichtigen Dreier.

Der VfB Wissen hat auf dem heimischen Hartplatz das Duell gegen die Eintracht aus Mendig mit 0:2 (0:2) verloren und sich somit auch die Heimpremiere für den neuen Trainer Marco Weller in der Fußball-Rheinlandliga verdorben. Die Niederlage ist gleichbedeutend damit, dass das Weller-Team, bei dem der Trainer nach dem knappen 1:2 in der Vorwoche gegen Morbach noch eine Menge Optimismus ausgestrahlt hatte, mittlerweile acht Punkte Rückstand zum ...







