Nach drei Niederlagen in Folge wollte der VfB Wissen den verunglückten Wiederbeginn in der Rheinlandliga gegen den abstiegsbedrohten Aufsteiger TuS Mosella Schweich korrigieren. Am Ende stand auf dem sehr trockenen Wissener Hartplatz ein 1:1 (0:1), mit dem beide Mannschaften nicht besonders viel anfangen können.

Die erste nennenswerte Aktion gehörte Wissens Til Cordes, der nach einem hohen Anspiel von Lukas Becher den Außenpfosten traf (13.), der ihm auch in der 31. Minute im Weg stand. Bei seinem zweiten Pfostenkracher lagen die Hausherren allerdings schon hinten, als Levi Agbor auf Nico Schäfer verlängerte und der, nachdem er in der 19. Minute noch ein Tor aufgrund einer Abseitsstellung zurückgenommen bekommen hatte, Lukas Litschel mit einem Schuss ins linke untere Eck keine Chance ließ (24.). VfB-Trainer Dirk Spornhauer hatte vor dem Gegentreffer schon eine Vorahnung. „Wir haben da so eine Phase in der ersten Halbzeit gehabt, da konntest du schon spüren, dass wir ein bisschen wackelig waren. Das lag das 0:1 von Schweich schon in der Luft“, bilanzierte der VfB Trainer.

Arndt und Grau kombinieren sich zum Wissener Ausgleich

Nach der Halbzeit waren die Gastgeber besser in der Partie und haben ihr Spiel mehr an den Untergrund angepasst. „Hier ist es einfach schwer, spielerisch Lösungen zu finden, da musst du einfach viel mit langen Bällen arbeiten“, so Spornhauer. Knapp wurde es bereits in der 50. Minute, als ein Wissener Freistoß aus dem Halbfeld über Umwege am langen Pfosten landete, wo Verteidiger Max Krauß knapp den Ball verpasste. Vor allem in der letzten halben Stunde schaltete der VfB einen Gang hoch und wurde öfter gefährlich. Während ein Abschluss von Cordes nach einem langen Einwurf (68.) und ein Volleyschuss von Abwehrroutinier Mario Weitershagen (69.) noch nicht zwingend genug waren, war es in der 75. Minute Felix Arndt mit dem verdienten Ausgleichstreffer. Arndt dribbelte sich im Mittelfeld durch, spielte den eingewechselten Armando Grau an, startete einen Lauf in die Tiefe und vollstreckte nach Steckpass von Grau zum 1:1.

„Wir wissen eigentlich, wie wir hier Fußball spielen müssen, aber das war in der ersten Halbzeit zu wenig von uns.“

Dirk Spornhauer, Trainer VfB Wissen

„Du kannst froh sein, dass du das 1:1 noch machst. Hinten heraus hoffst du logischerweise trotzdem noch auf den Sieg„, kommentierte Spornhauer die Schlussphase, in der seine Mannen zwar Druck machten, jedoch keine wirklich gefährlichen Chancen mehr rausspielen konnten. „Ich bin auch noch hin- und hergerissen. Auf der einen Seite hatte Wissen zwei Lattentreffer, aber wir hatten auch unsere Umschaltmomente. Das Spiel hat noch an Dynamik aufgenommen, als Wissen dann mit den langen Bällen agiert hat. Wir gucken am Ende mal, wofür der Punkt noch gut ist“, ordnete Schweichs Trainer Thomas Schleimer die Partie ein. „Wir wissen eigentlich, wie wir hier Fußball spielen müssen, aber das war in der ersten Halbzeit zu wenig von uns. Wir haben in der zweiten Halbzeit schon eine Reaktion gezeigt, aber am Ende ist ein Punkt zu Hause gegen Schweich zu wenig“, war Spornhauer nicht zufrieden,

VfB Wissen – TuS Mosella Schweich 1:1 (0:1)

Wissen: Litschel – Krauß, Weitersagen, Pirsljin (46. Kasikci), Wagner (63. Grau) – Weber – Arndt (86. Fuchs), Samurkas (55. Winzenburg), Becher, Cordes (88. Sari) – Reichert.

Schweich: Gerhard – Schneider, Rodrigues, Kreber, Hansjosten – Agbor (63. Schwarz), Ossen (34. Pitsch), Schmitt (88. Stadfeld), Dick (58. Machado Pereira) – Schäfer, Frick.

Schiedsrichter: Henning Reif (St. Sebastian).

Zuschauer: 175.

Tore: 0:1 Nico Schäfer (24.), 1:1 Felix Arndt (75.).