Der VfB Wissen hat die ganz große Überraschung zwar verpasst, dem Tabellenführer Rot-Weiss Wittlich aber immerhin nach einer starken kämpferischen Leistung die ersten Punkte in der noch jungen Saison abgeknöpft. Nach einem in Halbzeit zwei intensiven Spiel teilten sich der Tabellenletzte und der Tabellenführer nicht unverdient beim 1:1 (0:0)-Unentschieden die Punkte.

Im ersten Durchgang war zwischen beiden Teams trotz der klar verteilten Favoritenrolle kein Unterschied zu erkennen. Wittlich hatte zwar ein Plus an Ballbesitz, fand gegen die gut stehenden Wissener aber keine Lücken und kam somit auch nicht entscheidend ins letzte Drittel und zu Torchancen. Die erste Halbchance hatte Christopher Bibaku nach Flanke von Anton Moroz, zielte bei seinem Fallrückzieher aber zu zentral auf Lukas Litschel im VfB-Tor. Knapp wurde es für Litschel in der 33. Minute, als er sich bei einem Rückpass auf ihn verschätzte und Glück hatte, dass der Pressschlag mit Yannick Lauer wieder vor seinen Füßen landete und er klären konnte. Die einzige Chance für die Gastgeber hatte Til Cordes in der 45. Minute, doch sein Freistoß aus 25 Metern ging über das Tor von Gästekeeper Philipp Berhard.

Schneller Ausgleich nach Cordes-Führung

Die zweite Hälfte begann für die Spornhauer-Elf dann nach Maß: Nach einem langen Ball von Tom Zehler von der rechten Seite setzte sich Cordes schön gegen Ayman Habbouchi durch und ließ Berhard aus 14 Metern mit einem platzierten Abschluss ins rechte Eck keine Chance. Nur eine Minute später kam Cordes im Strafraum erneut zum Abschluss, zielte aber aus acht Metern rechts vorbei. Die Wissener waren nun gut im Spiel, ließen die Wittlicher aber durch einen individuellen Fehler wieder ins Spiel kommen: Der ansonsten starke Steven Winzenburg leistete sich einen Fehlpass auf der linken Seite, Lauer ging auf der eigenen rechten Seite bis zur Grundlinie und passte zurück an den Fünfmeterraum, wo der eingewechselte Meliani Saim freistehend mit rechts ins linke Eck traf (54.).

Der Tabellenführer war zurück im Spiel und drängte auf die Führung. In der 59. Minute konnten die Wissener einen Angriff der Gäste nicht final klären, Ralf Rizvani kam zum Abschluss und schoss aus spitzem Winkel links vorbei (59.). Sechs Minuten später hatten die Hausherren Glück, dass Saim mit seinem Schlenzer aus zwölf Metern nur die Latte traf. Der VfB stand nun tief und verlegte sich aufs Kontern, nach einer Ecke von Cordes in der 70. Minute kam Max Krauß frei zum Kopfball, traf diesen aber nicht richtig und Berhard hatte keine Probleme. Eine Minute später wäre Litschel geschlagen gewesen und konnte dem Schuss von Christopher Bibaku nur hinterherschauen, doch dieser landete haarscharf neben dem rechten Pfosten. Erneut Pech hatten die Rot-Weissen in der 84. Minute, als Lauer per Kopfball fast von der Torauslinie nur den rechten Pfosten anköpfte. Die große Siegchance vergab dann in der 89. Minute Rizvani, als er frei vor Litschel auftauchte, diesen aber aus acht Metern nicht überwinden konnte.

„Der Punkt ist hochverdient, ärgerlich ist der eine Fehler im Spielaufbau, der zum schnellen Ausgleich geführt hat.“

Dirk Spornhauer, Trainer VfB Wissen

Wittlichs Trainer Fahrudin Kuduzovic konnte nach der Partie mit dem einen Punkt gut leben: „Mit dem einen Punkt müssen wir zufrieden sein, wir waren in der ersten Halbzeit nicht gut genug. Der frühe Rückstand in der zweiten Hälfte hat uns gutgetan, danach haben wir Gas gegeben. Auswärts muss man auch mal mit einem Punkt zufrieden sein, auch wenn über 90 Minuten mehr drin war. Wir sind aber weiter ungeschlagen und machen weiter unsere Arbeit.“ Wissens Trainer Dirk Spornhauer lobte vor allem den starken kämpferischen Auftritt seines Teams: „Wir haben es schon in der ersten Halbzeit gut gemacht, haben eine geschlossen gute Mannschaftsleistung gezeigt und hatten eine gute Ordnung im Spiel. Der Punkt ist hochverdient, ärgerlich ist der eine Fehler im Spielaufbau, der zum schnellen Ausgleich geführt hat. Wir haben uns nun einen Punkt von letzter Woche wiedergeholt, das ist super für die Moral. Kämpferisch war das super und eine sehr gute Partie von uns. Leider haben wir unsere Chance zum 2:0 nicht nutzen können.“

VfB Wissen – Rot-Weiss Wittlich 1:1 (0:0)

Wissen: Litschel – Zehler (77.Christian), Krauß, Fuhrmann, Wagner – Weber, Winzenburg – Tuysuz (68.Fuchs), Gorohov, Cordes – Becher

Wittlich: Berhard – Bayraktar (88.Klein), Habbouchi, Stulin, Morotz – Shehada (46.Saim), Ercan (76.Wollny), Kahyaoglu (46.Schmitz), Rashidi (68.Rizvani) – Lamer, Bibaku

Schiedsrichter: Jan Schmidt (Koblenz).

Zuschauer: 215.

Tore: 1:0 Til Cordes (47.), 1:1 Meliani Saim (54.).