Wirges zurück in Erfolgsspur
Wissen verliert unter Interimscoach Kill deutlich 1:5
EGC-Offensivakteur Euan Williams-Noss traf nach seiner Einwechslung doppelt. Am Ende siegte Wirges deutlich mit 5:1 beim VfB Wis
EGC-Offensivakteur Euan Williams-Noss traf nach seiner Einwechslung doppelt. Am Ende siegte Wirges deutlich mit 5:1 beim VfB Wissen.
Andreas Hergenhahn

Der Trainereffekt ist erst einmal ausgeblieben beim VfB Wissen. Denn der verlor sein Heimspiel gegen die EGC Wirges unter Interimscoach Sascha Kill deutlich mit 1:5. Die Gäste indes beendeten eine kleine Durststrecke. 

Lesezeit 3 Minuten
Der VfB Wissen hat das vorletzte Heimspiel in der Fußball-Rheinlandliga in dieser Saison gegen die Spvgg. EGC Wirges verloren. Nach 90 Minuten mussten sich die Gastgeber dem starken Aufsteiger nach einer enttäuschenden Leistung mit 1:5 (0:2)-Toren geschlagen geben.

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