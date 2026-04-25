1:1 daheim gegen FV Morbach
Wissen verkauft sich in Spiel eins nach dem Abstieg gut
In dieser Szene hält sich Wissens Hüseyin Samurkas (links) noch im Hintergrund auf, nach 51 Minuten war er aber im Fokus und ver
In dieser Szene hält sich Wissens Hüseyin Samurkas (links) noch im Hintergrund auf, nach 51 Minuten war er aber im Fokus und verwandelte einen Handelfmeter zum 1:1. Zuvor hatte es enge Zweikämpfe gegeben wie hier zwischen Wissens Maik Schnell und Morbachs Kapitän Sebastian Schell.
Manfred Böhmer/balu

Die einen sind abgestiegen, für die anderen geht es nicht mehr um die Welt. Was dabei herauskam, war das 1:1 in der Rheinlandliga zwischen Wissen und Morbach.

Lesezeit 3 Minuten
Der VfB Wissen hat nach sich nach dem bereits feststehenden Abstieg aus der Fußball-Rheinlandliga im drittletzten Heimspiel der Saison ordentlich verkauft und dem Tabellensiebten FV Hunsrückhöhe Morbach einen Punkt abgetrotzt. Nach einem Halbzeitrückstand bewies die Elf von Trainer Marco Weller Moral und holte sich so ein verdientes 1:1 (0:1)-Remis.

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