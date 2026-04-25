Die einen sind abgestiegen, für die anderen geht es nicht mehr um die Welt. Was dabei herauskam, war das 1:1 in der Rheinlandliga zwischen Wissen und Morbach.
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Der VfB Wissen hat nach sich nach dem bereits feststehenden Abstieg aus der Fußball-Rheinlandliga im drittletzten Heimspiel der Saison ordentlich verkauft und dem Tabellensiebten FV Hunsrückhöhe Morbach einen Punkt abgetrotzt. Nach einem Halbzeitrückstand bewies die Elf von Trainer Marco Weller Moral und holte sich so ein verdientes 1:1 (0:1)-Remis.