0:0 im direkten Duell Wissen und Immendorf treten im Keller auf der Stelle Jens Kötting 15.03.2026, 20:39 Uhr

i Immendorfs Jan Bruker (rotes Trikot) und Wissens Tim Leidig schenkten sich im Kellerduell nichts. Am Ende stand ein 0:0-Unentschieden, das keinem der beiden Teams wirklich weiterhilft. Manfred Böhmer/balu

Das war für beide sicherlich zu wenig: Im Kellerduell zwischen dem VfB Wissen und dem TuS Immendorf gab es ein 0:0, das keinem der beiden Teams im Abstiegskampf wirklich weiterhilft.

Der VfB Wissen hat in der Fußball-Rheinlandliga das Kellerduell gegen den TuS Immendorf auf dem heimischen Hartplatz nicht gewinnen können und konnte somit den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze in der Tabelle nicht verkürzen. Nach einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang musste sich die Elf von Marco Weller nach dem Abpfiff mit einem 0:0 begnügen und konnte nach dem Sieg im Hinspiel nicht den zweiten Sieg in dieser Saison gegen die ...







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