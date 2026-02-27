Schlusslicht VfB gegen Elften Wissen steckt vor Kirchberg den Kopf nicht in den Sand Mirko Bernd 27.02.2026, 13:23 Uhr

i Im Hinspiel hebelte Kirchberg (in Gelb mit Nico Wilki) den VfB Wissen um Marius Wagner aus und gewann 3:1, Nico Wilki und sein jüngerer Bruder Louis Wilki (2) erzielten die Tore. Am Sonntag steht das Rückspiel in Wissen an. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

42 Punkte sind noch zu vergeben in der Rheinlandliga. Schlusslicht VfB Wissen bräuchte sehr viele davon, um dem Abstieg noch zu entgehen. Im Heimspiel gegen den Elften Kirchberg ist ein Dreier fast Pflicht. Aber die Gäste brauchen die Punkte auch.

Manche Dinge im Fußball werden gerne überstrapaziert. Die letzte Chance, die allerletzte Chance, die jetzt aber wirklich allerletzte Chance zum Beispiel. Beim Rheinlandliga-Schlusslicht VfB Wissen aber mutet das Heimspiel am Sonntag um 15.30 Uhr gegen den Tabellenelften TuS Kirchberg wie eine Partie aus der genannten Kategorie an, denn die Felle drohen an der Sieg wegzuschwimmen.







Artikel teilen

Artikel teilen