Die Misere des VfB Wissen in der Fußball-Rheinlandliga hält weiter an, die Mini-Krise der SG 99 Andernach scheint indes beendet: Die Mannschaft von Kim Kossmann siegte aufgrund einer Leistungssteigerung in Hälfte zwei am Ende deutlich mit 3:0.

Ein paar Spieler saßen, ein paar lagen auf dem Platz, als Dirk Spornhauer seine Ansprache hielt. Alle mit dem Blick ins Leere und der Enttäuschung im Gesicht. Mit 0:3 (0:0) hatte der VfB Wissen gerade sein Rheinlandliga-Auswärtsspiel bei SG 99 Andernach verloren – ein Ergebnis, das nicht spurlos an den Kickern von der Sieg vorbeiging. „In Rückstand liegend, fängt der Kopf an eine Rolle zu spielen“, spürte auch Trainer Spornhauer, dessen Team sich nun den Herausforderungen des Abstiegskampfes stellen muss – inklusive einer beim Gastspiel am Rhein nicht zu übersehenen Verunsicherung und der Harmlosigkeit im Angriff. „Wir haben momentan niemanden, der ein Tor schießt“, musste Spornhauer konstatieren. Armando Grau ist derzeit nur im Abschlusstraining Teil der Spielvorbereitung und somit nicht nur wegen seiner dreivierteljährigen Verletzungspause weit von seinem eigentlichen Potenzial entfernt, Til Cordes und Felix Arndt laufen ebenfalls ein gutes Stück ihrer Bestform hinterher.

„Wir waren gut drin, haben die Zweikämpfe gesucht und Andernach nicht stattfinden lassen.“

VfB-Coach Dirk Spornhauer war mit Hälfte eins durchaus einverstanden

Dass Spornhauer darüber hinaus nur vier Einwechselreserven fürs Feld zur Verfügung standen, war der Tatsache mitgeschuldet, dass keine Spieler aus der Kategorie des langjährigen Rheinlandliga-Recken Mario Weitershagen aus der zweiten Mannschaft abgestellt wurden, weil ihre Priorität auf dem A-Klasse-Spitzenspiel am Sonntag liegen sollte. Es gibt also einige Baustellen beim VfB in diesen Wochen.

In der ersten Halbzeit blieben diese noch größtenteils verborgen. Die Gäste hatten in einem Spiel, „das aussah, wie das zweier B-Ligisten“ (Andernachs Trainer Kim Kossmann) zunächst noch mehr Spielanteile und gaben durch Steven Winzenburg (20.) sowie Max Krauß (38.) zwei gefährliche Distanzschüsse ab. „Wir waren gut drin, haben die Zweikämpfe gesucht und Andernach nicht stattfinden lassen“, zeigte sich Spornhauer mit der Leistung seines Teams im ersten Durchgang absolut einverstanden. Dabei hatte auch die SG ihr erstes Teilziel erreicht. Nach elf Gegentoren in den beiden Partien gegen Linz und Kirchberg wollten die Andernacher hinten stabil stehen. „Das ist uns gelungen“, fand Kossmann, der seiner Innenverteidigung mit Noah Wilbert und Benjamin Saftig gute Noten verteilte. Philipp Schmitz hatte krankheitsbedingt genauso passen müssen wie Daniel Neunheuser, sodass Torjäger Nils Wambach mit Jahrgang 2000 der älteste Andernacher in der Startelf war. Kossmann: „So jung wie heute waren wir noch nie.“

Durchgang zwei geht klar an die Gastgeber – trotz Unterzahl

Im zweiten Abschnitt wurden die „Bäckerjungen“ auch im Spiel mit Ball deutlich besser, Kossmann sah sogar einen Klassenunterschied. Es gab aus Wissener Sicht zu viele Aktionen, die entweder durch eigene Nachlässigkeiten oder Andernach Qualitäten zum Heimsieg führten. Vor dem 1:0 durch Gian Luca Dolon verlor Felix Arndt den Ball in einer Chancenpotenzial bietenden Eins-gegen-Eins-Aktion, nur ein paar Sekunden und die Hereingabe von Nils Wambach später führte die SG 99 (54.). Dann griff Mirkan Kasikci im Strafraum zu energisch gegen Wambach zu, und die Nummer eins der Torschützenliste ließ sich per Elfmeter seinen 25. Saisontreffer nicht mehr nehmen (59.).

Als Schiedsrichter Patrick Heim das harte Einsteigen von Filip Reintges im Mittelfeld mit Rot sanktionierte (67.), sah Wissen einen Silberstreif am Horizont. Aber nur kurz. Fünf Minuten später machte Dolon trotz Unterzahl mit dem 3:0 den Heimsieg endgültig klar (72.). „Dolon und Wambach haben eine Qualität, die uns momentan fehlt“, musste Spornhauer erkennen. Schwächen in der Verteidigungsaufmerksamkeit, die sich auch bei Wambachs ungestörtem Seitfallzieher an die Latte (90.+3) bemerkbar machte, die zumindest in der zweiten Halbzeit fehlende Zweikampf-Aggressivität und die offensive Harmlosigkeit waren erhebliche Problemfelder der Gäste, die schnell den Hebel umlegen müssen. Sonst kann es im Abstiegskampf noch ganz eng werden. Auch wegen des richtig happigen Restprogramms.

SG 99 Andernach – VfB Wissen 3:0 (1:0)

Andernach: Bolz – Schiffers, Wilbert, Saftig, Herbst – Demiraj, Reintges – Wingenbach (71. Regehr), Dolon (88. Dshabrailow), Seker (60. Welter) – Wambach. Wissen: Litschel – Kasikci (72. Sari), Christian, Weber, Wagner (46. Zehler) – Winzenburg, Krauß – Arndt, Aslan (83. Adanic), Cordes – Grau (54. Samurkas). Schiedsrichter: Patrick Heim (Hohenstein). Zuschauer: 130. Tore: 1:0 Gian Luca Dolon (54.), 2:0 Nils Wambach (59., Foulelfmeter), 3:0 Gian Luca Dolon (72.). Besonderheit: Rote Karte für Filip Reintges (Andernach) wegen groben Foulspiels (67.).