4:0-Sieg gegen den FV Rübenach Wissen setzt dickes Ausrufezeichen im Abstiegskampf Jens Kötting 16.11.2025, 21:12 Uhr

i Wissens Armando Grau (blaues Trikot) trug sich zwar beim 4:0-Sieg seiner Mannschaft gegen den FV Rübenach nicht in die Torschützenliste ein, zeigte aber, genau wie der gesamte VfB einen starken Auftritt. Manfred Böhmer/balu

Zum ersten Mal durfte Marco Weller jubeln: Der Trainer des VfB Wissen feierte, seit er das Team übernommen hat, den ersten Sieg. 4:0 hieß es am Ende gegen den FV Rübenach, der bereits die siebte Niederlage nach Gang hinnehmen musste.

Der VfB Wissen hat in der Fußball-Rheinlandliga das sogenannte "Sechs-Punkte-Spiel" gegen den FV Rübenach und das letzte Heimspiel der Hinrunde mit 4:0 (1:0)-Toren für sich entschieden und wieder ein Lebenszeichen im Abstiegskampf gesendet. Auf dem Hartplatz, kurzfristig war die Partie von Rasen nach nebenan verlegt worden, waren die Gastgeber das spielbestimmende Team und verkürzten so den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze auf aktuell acht ...







