Dirk Spornhauer hielt es mit den Worten von Frank Schmidt, dem Trainer des 1. FC Heidenheim, nach der gewonnenen Erstliga-Relegation gegen die SV Elversberg. „Ich bin morgen nicht mehr erreichbar. Ich brauche eine Pause“, standen dem Trainer des VfB Wissen nach dem 4:2 (1:0)-Sieg im entscheidenden Spiel um den Klassenverbleib in der Fußball-Rheinlandliga gegen den TuS Mosella Schweich die Strapazen ins Gesicht geschrieben. „Ich bin nervlich durch“, beschrieb er.

Nach 3:0-Führung beginnt plötzlich das große Zittern

Die lange, schwierige Saison und nicht zuletzt die ganzen Geschehnisse des wichtigsten Tages der Spielzeit hinterließen Spuren. So schrumpfte eine scheinbar sichere 3:0-Führung nach 86 Minuten innerhalb von 60 Sekunden auf 3:2, und auch die Last-Minute-Rückkehr der Wissener Mallorca-Reisegruppe hatte für Nervenkitzel gesorgt. Wie Spornhauer und der VfB-Vorsitzende Thomas Nauroth bestätigten, kehrten vier Spieler aus der Anfangself erst am Spieltag von ihrem Trip auf die balearische Party-Insel zurück.

i Der VfB Wissen (blaue Trikots) war gegen Schweich obenauf - und kann nun für eine weitere Spielzeit in der Rheinlandliga planen. Manfred Böhmer

Abwehrchef Mario Weiterhagen und Lukas Becher seien erst auf den letzten Drücker im Dr.-Grosse-Sieg-Stadion eingetroffen. Spornhauer erklärte, man habe ob der Bedeutung der Partie versucht, auf die Spieler einzuwirken, doch diese ließen sich – anders als ein paar andere, die die Reise stornierten –, den Flug nach der Niederlage beim VfB Linz am Wochenende nicht nehmen. Der riskante Drahtseilakt ist gut gegangen, künftig will Trainer Spornhauer solche Situationen aber nicht noch einmal erleben: „Es muss sich etwas ändern bei uns.“ Durch den Klassenverbleib haben Nauroth und Spornhauer jetzt bei der weiteren Spielerakquise bessere Argumente, dem Kader die dringend benötigte Verbreiterung zu verpassen.

Arndt und Cordes schießen 3:0-Führung heraus

Nach den Toren von Felix Arndt (21.), Til Cordes (79.) und erneut Arndt (86.) schien ein weiteres Rheinlandliga-Jahr bereits sicher zu sein. Wissens Schlussmann Lukas Litschel rief danach noch lautstark: „Kein bisschen nachlassen.“ Aber diese mahnenden Worte kamen bei den Adressaten offenbar überhaupt nicht an. Innerhalb einer Minute führte Nico Schäfer mit einem Doppelschlag den Schweicher Anschluss herbei (88., 89.). Wissens Klassenverbleib hing wieder am seidenen Faden. Ein weiteres Gegentor jetzt, und Schweich würde den Klassenverbleib schaffen, der VfB absteigen.

In der zehnminütigen Nachspielzeit hofften die Gäste auf ein großes Ende, stattdessen erhöhte der eingewechselte Tim Leidig, der sich im Linz-Spiel eine Rippenprellung zugezogen hatte, auf 4:2 (90.+7). Im Profibereich wäre der Treffer via Videobeweis möglicherweise einkassiert worden. Viele Schweicher machten in der Entstehung ein Handspiel von Vorbereiter Til Cordes aus. Der VfB hätte sich ebenfalls nicht beschweren dürfen, wenn Schiedsrichter Henning Reif aus dem gleichen Grund auch das Wissener 2:0 nicht anerkannt hätte.

„Unsere Mannschaft hat genau das umgesetzt, was vor dem Spiel in der Kabine angesprochen worden war.“

VfB-Vorsitzender Thomas Nauroth

Im ersten Abschnitt störten zwei Aktionen den bis dahin sich gut im Spiel befindenden TuS. Levi Agbor musste verletzungsbedingt vom Feld und Felix Arndt traf zum 1:0 (21.). In der an Höhepunkten lange Zeit armen Partie fehlte es beiden Teams zunächst an der Abstimmung und Präzision im Angriff, sodass sich nur wenige Chancen ergaben. Das änderte sich nach Wiederbeginn dank der gefährlichen Schweicher Ecken. Bei gleich drei Eckstößen brannte es rund um Litschel lichterloh. Die Einheimischen überstanden diese brenzlige Phase mit viel Leidenschaft und etwas Glück, mussten nach Schäfers Zweierpack unverhofft doch noch zittern, wurden dann aber durch Leidig erlöst. „Unsere Mannschaft hat genau das umgesetzt, was vor dem Spiel in der Kabine angesprochen worden war“, freute sich Thomas Nauroth.

Schweich-Trainer Schleimer hadert

Enttäuschung herrschte aufseiten der Schweicher. „Wissen hatte heute in den richtigen Momenten die Antwort parat. Es ist bitter, dass wir nach diesen drei umkämpften Spielen absteigen“, haderte Trainer Thomas Schleimer. „Unabhängig von unserem Abstieg halte ich bei Punktgleichheit das Torverhältnis für das ehrlichste nächste Kriterium, weil es das Ergebnis aus 34 Spieltagen ist.“

VfB Wissen - TuS Mosella Schweich 4:2 (1:0)

Wissen: Litschel - Weber, Weitershagen, Pirsljin, Krauß - Winzenburg (83. Sari), Zehler - Arndt (90.+2 Ebach), Samurkas (75. Leidig), Cordes (90.+9 Fuchs) - Becher.

Schweich: Gerhard - Schwarz, Stadfeld, Hansjosten, Schneider - Ossen, Pitsch - Schleimer, Frick (72. Schmitt), Agbor (20. Kreber, 82. Maldener, 90.+2 Quary) - Schäfer.

Schiedsrichter: Henning Reif (Sankt Sebastian).

Zuschauer: 632.

Tore: 1:0 Philipp Arndt (21.), 2:0 TIl Cordes (79.), 3:0 Philipp Arndt (86.), 3:1, 3:2 beide Nico Schäfer (88., 89.), 4:2 Tim Leidig (90.+7).