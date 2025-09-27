Unglückliches 1:2 gegen Trier Wissen lässt kein Morlaye-Tor zu und verliert trotzdem Jens Kötting 27.09.2025, 21:53 Uhr

i Wirklich viel vorwerfen konnte sich der VfB Wissen (blaue Trikots) nicht im Duell gegen Eintracht Trier II, unterlag aber am Ende unglücklich mit 1:2. Manfred Böhmer

Lob ist schön und gut. Er bringt aber wenig, wenn man am Ende dennoch mit leeren Händen dasteht. So ging es auch dem VfB Wissen, der gegen Eintracht Trier II eine unglückliche 1:2-Niederlage hinnehmen musste.

Der VfB Wissen musste in der Fußball-Rheinlandliga den nächsten Nackenschlag einstecken und verlor nach dem schwachen Auftritt in Hentern in der Vorwoche bei der SG Hochwald auch das Heimspiel gegen die Regionalligareserve von Eintracht Trier. Trotz eines über 90 Minuten starken Auftritts musste sich die Mannschaft von Coach Dirk Spornhauer dem effizienteren Aufsteiger am Ende mit 1:2 (0:0)-Toren geschlagen geben.







