„Wir versuchen alles, um endlich mal ein Spiel zu gewinnen“, stellt Dirk Spornhauer, Trainer des VfB Wissen, vor dem Gastspiel der „Siegstädter“ am Ostersamstag (17.30 Uhr) beim SV Rot-Weiß Wittlich fest. Der VfB wartet im Kalenderjahr 2025 immer noch auf den ersten Sieg.

„Ich denke schon, dass wir der krasse Außenseiter sind“, schätzt Spornhauer die Rollen im Auswärtsspiel ein. Die Wittlicher seien „mit die stärkste besetzte Mannschaft“, so der VfB-Trainer. „Das ist eine richtig gute Mannschaft – von hinten bis nach vorne“, findet der 51-Jährige und fügt hinzu: „Und dann kommt auch noch dazu, dass wir bei denen spielen.“

Wittlich zeigt sich in Torlaune

Das Hinspiel entschied die Spornhauer-Elf am zwölften Spieltag noch mit 2:1 für sich. Justin Kirschbaum, mittlerweile beim VfB Linz im Einsatz, erzielte in der 88. Minute den umjubelten Siegtreffer. Es war die erst zweite Saisonniederlage für den damaligen Spitzenreiter, der nunmehr mit neun Niederlagen auf den dritten Platz zurückgefallen ist. Nach den ersten beiden Ligaspielen im neuen Jahr (Siege gegen Malberg und Trier-Tarforst) trennte sich der SV überraschend von Trainer Björn Griebler. Es übernahm Fahrudin Kuduzovic (ehemaliger Regionalligaspieler von Eintracht Trier), der bislang eine ausgeglichene Bilanz (3 Siege, 1 Remis, 3 Niederlagen) vorzuweisen hat.

Alle drei Siege unter Kuduzovic fuhren die Wittlicher allerdings in den drei jüngsten Partien ein – und zeigten sich beim 5:0 über Westerburg, dem 5:1 über Linz sowie dem 5:2 über Andernach ordentlich in Torlaune. „Wenn du sie spielen lässt, kann es bitter werden“, weiß auch Spornhauer, der mit seiner Elf den Kontrahenten den „Spielfluss nehmen“ will. „Auch, wenn das nicht so einfach sein wird“, so der Trainer.

VfB kassierte jüngst zwei Nackenschläge

Zurück zum Anfangszitat: Der VfB werde alles versuchen, um wieder zu gewinnen. Das sei auch schon die vergangenen Spiele so gewesen, versichert der Trainer. „Aber irgendwo haben wir immer Rückschläge, richtige Nackenschläge“, hält er fest. Das war in Kirchberg der Gegentreffer zum 2:3 aus Wissener Sicht in der 90. Minute. Und das war im Heimspiel gegen Bitburg die Rote Karte gegen Emre Bayram in der 39. Minute. „Bitburg wäre durchaus schlagbar gewesen, aber mit zehn Mann hat das Spiel eine andere Statik, wir waren in der taktischen Einstellung und bei den Wechselmöglichkeiten eingeschränkt.“

Nackenschläge in Verbindung mit Spielen gegen RW Wittlich – auch an diesem Thema kommt man nicht vorbei. In der vergangenen Saison verletzte sich VfB-Stürmer Armando Grau in einem Zweikampf schwer. „Wir sind schon mal aufeinandergetroffen, ob das noch eine Rolle spielt, glaube ich nicht“, sagt Spornhauer, schränkt aber auch ein: „Eigentlich leiden wir bis heute noch darunter, denn da vorne ist ein Loch entstanden und Armando ist nach langer Pause noch nicht bei 100 Prozent.“

Spornhauer ist zum Umbauen gezwungen

Am Samstag wird Spornhauer auf Mario Weitershagen, Hüseyin Samurkas und Philipp Weber (privat verhindert) sowie Bayram (gesperrt) verzichten müssen.