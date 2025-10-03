Der VfB Wissen hat sich einiges vorgenommen für sein Rheinlandliga-Heimspiel am Tag der Deutschen Einheit gegen die SG Schneifel. Aber nach 90 Minuten war klar: Das reichte nicht gegen die Gäste, die mit 5:0 überaus deutlich an der Sieg gewannen.
Lesezeit 3 Minuten
Der VfB Wissen hat in der Fußball-Rheinlandliga das nächste Heimspiel verloren und steckt weiter mitten im Abstiegskampf. Gegen die SG Schneifel musste sich der VfB nach 90 Minuten klar mit 0:5 (0:3)-Toren geschlagen geben. Es war die mit Abstand höchste Heimniederlage des VfB in dieser Saison, auswärts hatte man sich schon bei der SG Mülheim-Kärlich mit dem gleichen Ergebnis geschlagenen geben müssen.