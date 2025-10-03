VfB mit höchster Heimpleite Wissen ist beim 0:5 gegen Schneifel fast ohne Chance Jens Kötting 03.10.2025, 19:44 Uhr

i Die blau gekleideten Wissener um Tom Zehler waren, zwar nicht in dieser Szene, aber doch meist zu spät dran gegen Schneifel beim 0:5. Manfred Böhmer/balu

Der VfB Wissen hat sich einiges vorgenommen für sein Rheinlandliga-Heimspiel am Tag der Deutschen Einheit gegen die SG Schneifel. Aber nach 90 Minuten war klar: Das reichte nicht gegen die Gäste, die mit 5:0 überaus deutlich an der Sieg gewannen.

Der VfB Wissen hat in der Fußball-Rheinlandliga das nächste Heimspiel verloren und steckt weiter mitten im Abstiegskampf. Gegen die SG Schneifel musste sich der VfB nach 90 Minuten klar mit 0:5 (0:3)-Toren geschlagen geben. Es war die mit Abstand höchste Heimniederlage des VfB in dieser Saison, auswärts hatte man sich schon bei der SG Mülheim-Kärlich mit dem gleichen Ergebnis geschlagenen geben müssen.







