Wie in der vergangenen Saison erfolgt der erste Anpfiff der Rheinlandliga im Wissener Stadion. Nun trägt die Auftaktpartie auch das Label „Eröffnungsspiel“, das zuvor in Nentershausen (2023) und Laubach (2024) stattfand.

Kaum stand die Staffeleinteilung der Spielklassen der Männer fest, wurden auch die Spielpläne der überkreislichen Ligen des Fußballverband Rheinland (FVR) veröffentlicht. Die Fußball-Rheinlandliga und die -Bezirksliga Ost starten jeweils am Freitag, 8. August. Einer besonderen Ehre wird dabei dem VfB Wissen zuteil.

Rheinlandliga-Eröffnung im Wissener Stadion

Rheinlandliga

Denn der VfB Wissen trägt im heimischen Stadion (20 Uhr) das offizielle Eröffnungsspiel des FVR gegen den Ahrweiler BC aus. Die Siegstädter dürfen sich gleich zum Auftakt auf den Vorjahres-Vierten um Ex-Zweitligaprofi und neuen Trainer Mike Wunderlich freuen. Bereits in der vergangenen Saison 2024/25 markierte das Derby am ersten Spieltag gegen die SG Malberg/Elkenroh/Rosenheim/Kausen so etwas wie die inoffizielle Eröffnung der vergangenen Spielzeit. Bevor der FVR die offizielle Eröffnung am Auftaktwochenende auf den Samstag nach Laubach (SG Vordereifel gegen SG Hochwald) datierte, erfolgte tags zuvor auf dem Wissener Rasenplatz der erste Anpfiff der vergangenen Saison. Ein ähnliches Ergebnis wie beim 4:0-Derbysieg gegen Malberg würde VfB-Trainer Dirk Spornhauer sicher unterschreiben.

i Zurück im Verbandsoberhaus: Für Marian Kneuper (vorne, hier im Testspiel gegen den FCA 04 Darmstadt) beginnt die Rheinlandligasaison mit einem Auswärtsspiel in Morbach. Im ersten Heimspiel geht es gegen Mitaufsteiger SV Eintracht Mendig, bei denen mittlerweile der Ex-Wirgeser Matthias Wengenroth spielt. Andreas Hergenhahn

Bezirksliga-Ost-Meister Spvgg EGC Wirges wird nach der Rückkehr am ersten Spieltag dagegen auswärts ran müssen. DIe „Glas-Chemiker“ sind am Samstag, 9. August, ab 15.30 Uhr zu Gast bei der FV Hunsrückhöhe. Das erste Heimspiel folgt dann eine Woche später gegen Bezirksliga-Mitte-Meister SV Eintracht Mendig, bei dem seit Sommer auch der Ex-EGC-Akteur Matthias Wengenroth (wechselte von Rheinlandligaabsteiger SG Westerburg an die Brauerstraße) im Kader steht. Über ein Heimspiel freut sich ebenfalls der VfB Linz, der am Sonntag, 10. August, ab 15 Uhr den TuS Kirchberg auf dem Kaiserberg empfängt.

Wissen Spornhauer kann sich bei Andernachs Kossmann revanchieren

Mit der SG 2000 Mülheim-Kärlich (VfB Wissen) und dem SV Rot-Weiss Wittlich (VfB Linz) geht es für die beiden Abstiegskandidaten der vergangenen Spielzeit gegen zwei der favorisierten Teams der Liga. Der letzte Spieltag vor der Winterpause findet im Verbandsoberhaus am 6./7. Dezember statt.

Aus Wissener Sicht hat der Spielplan ein weiteres Kuriosum zu bieten. Spielte die Spornhauer-Elf in der vergangenen Spielzeit immer eine Woche später gegen den Kontrahenten von der SG 99 Andernach in der Woche zuvor, tauschen sich in dieser Saison die Rollen. Nach dem Spiel gegen den VfB Wissen geht es für die Mannschaften der Rheinlandliga gegen die „Bäckerjungen“. Somit kann sich auch Spornhauer bei seinem Trainerkollegen Kim Kossmann revanchieren, erhielt der Wissener Coach vom Andernacher Trainer doch des Öfteren Informationen sowie Videobilder der Konkurrenten.

Bezirksliga Ost

Auch in der Fußball-Bezirksliga Ost fällt am Freitag, 8. August, allerdings bereits um 19.30 Uhr. Die SG Müschenbach/Hachenburg empfängt am Hachenburger Kirmeswochenende in Müschenbach die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth. Es wird somit auch ein Duell zweier neuen Trainer. In Müschenbach übernahm im Sommer Ingo Neuhaus das Traineramt, in Hundsangen folgte Thomas Schäfer auf Ralf Hannappel.

Insgesamt hat das Auftaktwochenende traditionell spannende Lokalduelle zu bieten. So empfängt am Sonntag, 9. August, der TuS Montabaur die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod und Aufsteiger SV Windhagen den TuS Asbach (jeweils um 14.30 Uhr). Vorjahres-Vizemeister SG 06 Betzdorf empfängt um 15 Uhr den Rheinlandligaaabsteiger SG Malberg. Der zweite Absteiger aus dem Verbandsoberhaus, die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod, empfängt zeitgleich den Ex-Rheinlandligisten FC Borussia Niederroßbach.

i Eröffnen die neue Spielzeit in der Fußball-Bezirksliga Ost 2025/26: Sergio Steven Zules Muriel (in Blau) empfängt mit der SG Müschenbach die SG Hundsangen (in Rot von links, Kevin Hanke und Maximilian Gloning). Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Spannende Aufgaben warten ebenfalls auf die drei A-Klassen-Meister. Während Trainer Dirk Hannappel mit der SG Herschbach/Girkenroth/Salz seinen Ex-Verein, die Spfr Höhr-Grenzhausen, emfpängt (So., 10. August, 15 Uhr), tritt der FC Kosova Montabaur zeitgleich im Märchenwald bei der TuS Burgschwalbach an. Die SG St. Katharinen emfpängt zum Abschluss des ersten Spieltages am Sonntag, 10. August, ab 15.30 Uhr die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis. Der letzte Spieltag in 2025 findet am 30. November statt.

Bezirksliga Mitte: SG Augst startet auswärts, HSV Neuwied zu Hause

Mit der SG Augst Eitelborn und dem HSV Neuwied hätten zwei Teams aus der Fußball-Bezirksliga Mitte auch ebenso in der Ost-Staffel antreten können. Beide Teams gaben aber bereits an, dass sie kein Problem mit der Einteilung (Augst) respektive Versetzung (Neuwied) in die Mitte-Staffel haben. Aufsteiger Augst gastiert am ersten Spieltag am Sonntag, 10. August, ab 14.45 Uhr bei der SG Mörschbach. Eine Viertelstunde später findet auch beim HSV Neuwied der erste Anpfiff statt. Im heimischen Rhein-Wied-Stadion geht es für den frischgebackenen Deichstadtpokalsieger gegen den ehemaligen Rheinlandligisten FC Metternich.