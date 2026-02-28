Die EGC Wirges bleibt daheim eine Macht, fuhr beim knappen 2:1-Sieg gegen den FV Rübenach die Heimzähler 24, 25 und 26 ein. Die Gäste indes haben die Chance verpasst, aus der Abstiegszone zu klettern.
Revanche geglückt, und zwar mit dem exakt umgekehrten Ergebnis wie im Hinspiel: Die Spvgg EGC Wirges hat ihr Heimspiel – es war das zweite in Folge – gegen den FV Rübenach mit 2:1 (1:0) gewonnen und damit Rang acht in der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga gefestigt, während die Gäste weiter auf einem Abstiegsplatz bleiben.