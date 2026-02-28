EGC gewinnt daheim 2:1 Wirgeser Taktik geht gegen Rübenach voll auf René Weiss 28.02.2026, 23:06 Uhr

i Hart umkämpft war die Partie zwischen der Spvgg EGC Wirges (blaue Trikots) und dem FV Rübenach (hier mit Marcel Miller) vor allem in Hälfte zwei. Vor der Pause hatten die Gastgeber dominiert und verdient geführt. Am Ende stand ein 2:1-Sieg für die EGC. René Weiss

Die EGC Wirges bleibt daheim eine Macht, fuhr beim knappen 2:1-Sieg gegen den FV Rübenach die Heimzähler 24, 25 und 26 ein. Die Gäste indes haben die Chance verpasst, aus der Abstiegszone zu klettern.

Revanche geglückt, und zwar mit dem exakt umgekehrten Ergebnis wie im Hinspiel: Die Spvgg EGC Wirges hat ihr Heimspiel – es war das zweite in Folge – gegen den FV Rübenach mit 2:1 (1:0) gewonnen und damit Rang acht in der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga gefestigt, während die Gäste weiter auf einem Abstiegsplatz bleiben.







