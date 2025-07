Vorbereitungsspiele haben ihren eigenen Charakter und sind nicht immer ein Leckerbissen für die Zuschauer. In erster Linie sollen sie Aufschluss geben über den Leistungsstand der Mannschaft und helfen, neue Spieler zu beobachten und zu integrieren. Da machte die Begegnung zwischen Rheinlandliga-Rückkehrer Spvgg EGC Wirges und Oberliga-Aufsteiger FC Cosmos Koblenz keine Ausnahme. Beide Teams zeigten sich dabei aber von ihrer guten Seite und trennten sich insgesamt gerecht mit 1:1 (0:1).

Viele neue Namen bei Cosmos

Experimentierten die Gäste mit vielen neue Namen, von denen gerade einmal sechs bei „Fussball.de“ in der Startelf aufgeführt werden konnten, setzte die Heimelf auf die bewährten Kräfte der abgelaufenen Saison. Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel mit hoher Intensität, die beide Mannschaften bis zum Schlusspfiff durchhielten. Cosmos hatte mehr Ballbesitz, doch die Einheimischen versteckten sich keineswegs.

Nach zehn Minuten konnte sich der Wirgeser Torwart Marius Schröder erstmals auszeichnen, als er einen Schuss aus kurzer Distanz parierte. Fünf Minuten später hatte Mika Lewer die Chance zur Führung nach einer Ecke, doch der Erfolg blieb noch aus. So war es letztlich eine Unachtsamkeit in der Wirgeser Defensive, die zum Führungstreffer führte. Mit einem Schuss aus sieben Metern war Nao Oriyama, Neuzugang vom Stadtrivalen FC Rot-Weiss, erfolgreich. Die Elf von EGC-Trainer Sven Baldus warf dieser Treffer allerdings nicht aus der Bahn. Sie hielt beherzt dagegen und agierte aus einer stabilen Abwehr heraus, die von Routinier Marian Kneuper hervorragend organisiert wurde.

Kröber glänzt gegen Ex-Klub

In der zweiten Halbzeit wechselten beide Trainer munter drauf los, um allen Akteuren die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren. Das tat aber der Qualität des Spiels keinen Abbruch. Als Euan Williams-Noss aus zehn Metern abzog, wurde sein Versuch abgewehrt, doch im Nachsetzen gelang Ronaldo Kröber der Ausgleich zum 1:1 (58.). Der Torschütze, der in der Winterpause von Cosmos gekommen war, zeigte vielleicht seine beste Leistung im Trikot der EGC. Er war stets anspielbereit, ständig in Bewegung und stiftete ein ums andere Mal Verwirrung im Strafraum seines Ex-Klubs.

Fast wäre Kröber noch der Siegtreffer gelungenen, als er mit einem platzierten Freistoß aus 20 Metern scheiterte (85.). In der Schlussminute hätte Mika Lewer, der die Wirgeser erstmals als Kapitän aufs Feld führte, den Sack zumachen können, doch sein Kopfball verfehlte das Tor knapp. So blieb es beim insgesamt gerechten 1:1, aus dem beide Trainer „wertvolle Eindrücke“ mitnahmen, wie sie unisono feststellte.

„Letztlich haben wir uns mit dem Remis für diese Energieleistung belohnt.“

Sven Baldus, Trainer Spvgg EGC Wirges

Yusuf Emre Kasal sprach von einem typischen Vorbereitungsspiel: „Wirges war unser erster Testspielgegner. Das Ergebnis ist für mich nicht von so großer Bedeutung. Mir war es besonders wichtig zu sehen, wie meine Spieler auf ihren jeweiligen Positionen agierten. Das haben sie gut gemacht, vor allem haben sie Einsatz gezeigt. Mit diesen Eindrücken kann man weiterarbeiten.“

Das sah Sven Baldus ähnlich: „Wenn Cosmos auch mehr Ballbesitz hatte, blieben wir zu Beginn stets in der Ordnung und agierten mit einem mutigen Pressing. Leider haben wir dann einen dummen Treffer gefangen, was uns jedoch nicht von der Linie abbringen konnte. Letztlich haben wir uns mit dem Remis für diese Energieleistung belohnt.“