Aufsteiger Spvgg EGC Wirges will nach dem 3:1 in der Vorwoche gegen Mendig nachlegen – muss vor dem Spiel bei der SG Schneifel zunächst aber zwei Stunden im Bus sitzen. Trainer Sven Baldus sagt, wie sein Matchplan aussieht.

Am Samstag kann es vielleicht nicht schaden, sich vor der Abfahrt ein paar belegte Brote einzupacken. Knapp 140 Kilometer einfacher Weg und rund zwei Stunden Fahrzeit hat der Tross der Spvgg EGC Wirges zu absolvieren, ehe um 17.30 Uhr in Auw bei Prüm das Auswärtsspiel bei der SG Schneifel ansteht. „Das kann eine schöne Tour werden“, sagt EGC-Trainer Sven Baldus – die aber vor allem dann angenehm werden dürfte, wenn sich der Aufwand auch in Punkten niederschlägt. In jedem Fall können die Westerwälder die Hinfahrt in dem Bewusstsein bestreiten, als Aufsteiger eine Etage weiter oben konkurrenzfähig zu sein. Das 3:1 in der Vorwoche gegen Eintracht Mendig hat allen Beteiligten Selbstvertrauen gegeben.

„Das war total wichtig.“

Wirges-Trainer Sven Baldus hebt den psychologischen Effekt des 3:1 gegen Mendig hervor.

„Das war total wichtig“, sagt Baldus im Rückblick, „das gibt uns ein positives Gefühl und tut gerade den jungen Spielern gut, dass sie sich für eine gute Leistung mit drei Punkten belohnt haben.“ Siege sind eben durch nichts zu ersetzen, diese Binsenweisheit macht man sich auch in Wirges zu eigen, zumal Erfolge auch die Stimmung im Training heben und dem Coach die Arbeit erleichtern. „Wir wollen einfach eine gewisse Konstanz in die Abläufe bekommen, einen besseren Rhythmus finden, um mehr Selbstverständnis zu haben, wie wir aus den Positionen heraus spielen, so dass wir es schaffen, unseren Matchplan umzusetzen“, umreißt Baldus seine kurz- und langfristigen Inhalte während der Übungseinheiten.

Routinier Marian Kneuper fällt weiterhin aus

Dort fehlte auch in dieser Woche der am Knie verletzte Marian Kneuper. Auf den Routinier werden die Wirgeser wohl noch ein paar Wochen verzichten müssen, weitere Untersuchungen werden für Klarheit sorgen. „Er gibt der Mannschaft Ruhe und Rückhalt, da müssen wir sehen, wie wir das auffangen“, sagt Baldus. Was zumindest in der Vorwoche gegen Mendig ja ganz gut geklappt hatte, aber auf Dauer natürlich einen Substanzverlust darstellt. „ Entscheidend wird sein, dass man dran bleibt, dass man weiter punktet. Und das wollen wir natürlich am Wochenende fortsetzen.“

Fußballerische Komponente soll nicht zu kurz kommen

In der Vorwoche musste der Ex-Wirges-Juniorentrainer Marvin Schenk mit dem TuS Immendorf einmal mehr die Erfahrung machen, dass man bei der SG Schneifel zuvorderst die einfachen Dinge des Fußballs auf den Platz bringen muss. Immendorf unterlag 2:3, die Baldus-Elf hegt die berechtigte Hoffnung, mehr Ertrag zu erzielen. „Schneifel presst sehr, sehr hoch. Es ist eine sehr athletische Mannschaft, die natürlich vorn ihre Stärken hat. Es wird ein Spiel werden, in dem es darum gehen wird, eine hohe Intensität auf den Platz zu bringen“, sagt Baldus. Oder, wie er vereinfacht anfügt: „laufen, kämpfen, beißen“. Letztlich, und das ist der Anspruch der Wirgeser, soll aber auch die fußballerische Komponente nicht zu kurz kommen – damit es am Ende des Tages eine stimmungsvolle Auswärtstour wird.