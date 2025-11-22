Klare Niederlage gegen Bitburg Wirgeser Heimserie endet mit einer 1:7-Klatsche Helmut Rosbach 22.11.2025, 22:16 Uhr

i Gleich siebenmal durfte der FC Bitburg jubeln. Die Mannschaft von Coach Fabian Ewertz war das erste Team, das den EGC Wirges auf dessen Kunstrasen schlug. Und wie: Am Ende hieß es 1:7 aus Sicht der EGC. Andreas Hergenhahn

Mit einem 7:1-Auswärtskantersieg demontierte der FC Bitburg die bisher ungeschlagene Heimmacht EGC Wirges. Das Aufbäumen der Gastgeber kam zu spät, die waren machtlos gegen die Kaltschnäuzigkeit der Gäste.

Am letzten Spieltag der Hinrunde in der Fußball-Rheinlandliga hat es die Spvgg EGC Wirges im Spiel gegen den FC Bitburg erwischt. Die bisherige makellose Heimbilanz fand ein jähes Ende, denn die Elf von Trainer Sven Baldus verlor mehr als deutlich mit 1:7 (0:4) und rutschte dadurch in der Tabelle einen Rang ab auf den 8.







Artikel teilen

Artikel teilen