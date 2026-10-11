EGC siegt 3:2 bei Eintracht II
Wirgeser bringen Trierer Regionalliga-Reserve zu Fall
Der Wirgeser Lasse Bieg (Nummer 7) erhält hier zwar die Gelbe Karte, aber das konnte ihm relativ egal sein, denn seine Wirgeser
Der Wirgeser Lasse Bieg (Nummer 7) erhält hier zwar die Gelbe Karte, aber das konnte ihm relativ egal sein, denn seine Wirgeser gewannen mit 3:2 an der Mosel, Bieg erzielte mit seinem fünften Saisontreffer das frühe 1:0 beim Wirgeser Dreier.
sjs / Sebastian J. Schwarz. Sebastian J. Schwarz

Die Spvgg EGC Wirges hat einen Überraschungscoup gelandet: Mit 3:2 siegten die Westerwälder bei der Trierer Regionalliga-Reserve, kletterten in der Rheinlandliga auf den zwölften Platz und demonstrierten, dass sie „da unten“ nicht hingehören.

Lesezeit 2 Minuten
Sven Baldus hatte es so bisschen vermutet, dass Eintracht Trier II seiner Elf liegen könnte. Der Grund: Der vor dem Spieltag Tabellendritte der Fußball-Rheinlandliga ist mit seiner offensiven Spielweise eines der Teams, die der von Baldus und seinem Zwillingsbruder Alexander Baldus trainierten EGC Räume anbieten.
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