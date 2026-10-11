Die Spvgg EGC Wirges hat einen Überraschungscoup gelandet: Mit 3:2 siegten die Westerwälder bei der Trierer Regionalliga-Reserve, kletterten in der Rheinlandliga auf den zwölften Platz und demonstrierten, dass sie „da unten“ nicht hingehören.
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Sven Baldus hatte es so bisschen vermutet, dass Eintracht Trier II seiner Elf liegen könnte. Der Grund: Der vor dem Spieltag Tabellendritte der Fußball-Rheinlandliga ist mit seiner offensiven Spielweise eines der Teams, die der von Baldus und seinem Zwillingsbruder Alexander Baldus trainierten EGC Räume anbieten.