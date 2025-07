Acht Mannschaften bei zwei Turnieren an zwei Tagen: Beim Speich-Cup des VfB Linz war einiges geboten, auch wenn der zweite Turniertag für die Gastgeber nicht mit dem erhofften Ergebnis endete. Nach der Halbfinalniederlage gegen die in der Regionalliga angesiedelten A-Junioren der Spvgg EGC Wirges (n.E. 2:5 – 1:1 in der 45-minütigen Spielzeit) musste sich das aus den Reihen der eigenen Reserve ergänzte Rheinlandligateam von Trainer Thomas Schuster auch im Spiel um Platz drei gegen den FV Rübenach vom Punkt geschlagen geben (n.E. 6:7 – 2:2 in der 45-minütigen Spielzeit).

VfB-Coach Schuster lobt die jungen Turniersieger

„Wir hatten personell einige Probleme durch viele Urlauber und verletzungsbedingte Ausfälle“, sagte Schuster. „Aber alles gut, ich denke, es war trotzdem ein schönes Turnier.“ Nach dem Halbfinale gegen die Wirgeser U19 fand der VfB-Coach lobende Worte für den Gegner, der „natürlich motiviert“ gewesen sei und seine Sache richtig gut gemacht habe. „Sie hatten Umschaltmomente und haben versucht, diese gut auszuspielen.“ Der EGC-Nachwuchs habe „tief gestanden und gut verteidigt. Da haben wir uns schwergetan. Entsprechend war das 1:1 okay.“ Simon Odenthal brachte Wirges in Führung, ehe Meris Siljkovic per Strafstoß ausglich. Im Elfmeterschießen setzte sich dann der Nachwuchs aus dem Unterwesterwald durch.

„Im Spiel um Platz drei gegen Rübenach war es ein ähnliches Bild“, erkannte Schuster nach dem zweiten Auftritt seiner Elf. „Rübenach hatte vielleicht ein, zwei Aktionen mehr nach vorne.“ Insgesamt sei er froh, noch mal testen zu können, er hoffe aber, „dass die ganzen Urlauber und Verletzten zurückkommen, damit wir eine größere Gruppe haben“. Letztlich sei es in der in der Vorbereitung „ganz normal“, nicht auf den gesamten Kader zurückgreifen zu können, wollte der VfB-Coach die Ergebnisse nicht überbewerten.

Wirgeser kommen gerne wieder nach Linz

Während sich die Linzer mit Rang vier begnügen mussten, setzte sich die U19-Mannschaft aus Wirges im Finale gegen den FV Bad Honnef durch und sicherte sich so den begehrten Pokal. Die Partie war von Anfang an hart umkämpft, doch am Ende wurden die Jüngsten im Turnier für ihre geschlossene Teamleistung und einige individuelle Glanzmomente belohnt. Beim 1:0-Sieg gegen den Landesligisten aus Nordrhein-Westfalen traf erneut Simon Odenthal. „Kompliment an die Jungs für die Leistung bei hochsommerlichen Temperaturen nach einer anstrengenden ersten Trainingswoche“, sagte Thomas Esch, der neue Trainer des Regionalligateams der EGC. Man freue sich nach der spontanen Einladung zum Speich-Cup schon jetzt, im kommenden Jahr als Titelverteidiger zurückzukehren.

Zum Auftakt des Speich-Cups 2025 hatte sich am Vortag die zweite Mannschaft des VfB Linz im Finale gegen den FV Rheinbrohl mit 2:1 durchgesetzt. Im Halbfinale gewann die VfB-Reserve mit 1:0 gegen die SG DJK Neustadt/Fernthal II. Das zweite Halbfinale entschied der FV Rheinbrohl II im Elfmeterschießen mit 8:7 gegen den SV Leubsdorf für sich. Im Spiel um Platz drei setzte sich hier Leubsdorf mit 3:1 gegen Neustadt/Fernthal II durch.