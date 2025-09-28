Die Spvgg EGC Wirges hat zum Schluss der englischen Woche noch einmal richtig einen rausgehauen. Gegen den TuS Kirchberg gab es ein 5:0 – nur drei Tage nach dem 4:0 gegen die SG Mülheim-Kärlich.
Lesezeit 3 Minuten
Durch einen ungefährdeten 5:0 (2:0)-Sieg gegen den TuS Kirchberg sorgte die Spvgg. EGC Wirges für den krönenden Abschluss der englischen Woche in der Fußball-Rheinlandliga. Die vorangegangenen Erfolge beim SV Laubach (2:1) und das 4:0 gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich sorgten damit für die optimale Ausbeute von neun Punkten beim Aufsteiger aus dem Westerwald.