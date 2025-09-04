Eine Menge Aufsteigerduelle stehen in der Frühphase der Rheinlandliga an, was bei fünf „Neuen“ nicht verwundert. Für Neuling Spvgg EGC Wirges ist das Spiel gegen Arzfeld bereits das dritte dieser Duelle – und die Westerwälder wollen den zweiten Sieg.

Fünf Aufsteiger hat die Fußball-Rheinlandliga in dieser Saison aus den drei Bezirksligen unter ihre Fittiche genommen, einer davon ist die Spvgg EGC Wirges. Der „Ost-Meister“ bekommt es nach den beiden Mitte-Aufsteigern Mendig und Rübenach nun mit dem West-Meister SG Arzfeld zu tun. Das Team aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm hat allem Anschein nach am meisten mit der Umstellung zu kämpfen und als Tabellendrittletzter erst einen Punkt vorzuweisen. Geht es nach den Wirgesern um Coach Sven Baldus, soll das auch nach der Partie, die am Samstag um 17.30 Uhr auf dem Kunstrasen beginnt, noch so sein.

„Die Rheinlandliga ist generell auf einem ganz anderen Niveau“, sagt Baldus – und dürfte vor dem fünften Spieltag für seine vier Kollegen der Aufsteigerteams sprechen. Wirges hatte die Bezirksliga Ost mit 76 Punkten als Meister abgeschlossen, Arzfeld wurde im Westen Meister mit 72 Punkten vor Eintracht Trier II, das sich wie der FV Rübenach über die Relegation Zugang zum Verbandsoberhaus verschafft hatte. Fehlt noch Mitte-Meister Mendig, der zwar „nur“ 70 Punkte holte, dafür aber nun am besten aus den Puschen gekommen ist. Mendig ist mit neun Punkten Vierter, Rübenach mit sechs Punkten Achter, Trier II mit vier Punkten Elfter, Wirges mit der gleichen Punktzahl Zwölfter, auf Platz 16 folgt Arzfeld.

1:2 in Rübenach ärgert Baldus noch﻿

Für Baldus und seine Wirgeser steht nun bereits der dritte Vergleich mit einem Mitaufsteiger an. Am Sonntag ging der zweite in Rübenach 1:2 verloren, gegen Mendig dagegen gewann Wirges am zweiten Spieltag zu Hause mit 3:1. Baldus ärgert sich nach wie vor über die Niederlage in Rübenach: „Da haben wir Chancen liegen gelassen und waren einfach nicht konsequent genug. Aus diesen Chancen müssen wir am Wochenende auf jeden Fall mehr machen, müssen noch zielstrebiger sein und mehr Willen haben, ein Tor zu machen.“ Denn eines hat Baldus auch aus den ersten Begegnungen mitgenommen: „Du kannst gegen fast alle punkten – und das müssen wir versuchen, egal gegen wen.“

Gegen Arzfeld sollte das möglich sein, dreimal 1:4 (in Andernach, in Morbach und gegen Mendig) hat die SG verloren, den einzigen Zähler beim 1:1 gegen Bitburg geholt. Baldus weiß in etwa, was seine Mannschaft erwartet: „Sie spielen gerne mal einen langen Ball hinter die Kette, spielen mit Dreierkette und haben auch gerne Standardsituationen.“ Heißt für ihn: „Wir müssen gut stehen, eine gute Ordnung haben – und bei uns bleiben. Wenn wir das tun, können wir die Arzfelder auch schlagen.“ Bei diesem Unterfangen werden ihm Cedric Höber (Zerrung) und Jonah Wick (Prellung auf dem Spann) fehlen, der Rest ist an Bord in der laut Baldus „jüngsten Mannschaft der Liga, die viel Qualität haben kann“. Die will sie im nächsten Aufsteigerduell zeigen. Weil: „Wir wollen auf keinen Fall in den Strudel reinkommen und jetzt einfach punkten.“