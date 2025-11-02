Trier II gewinnt verdient Wirges verliert das Duell der besten Aufsteiger mit 1:3 02.11.2025, 19:58 Uhr

i Symbolfoto Adobe Stock/Smileus

Das Duell der beiden besten Aufsteiger in der Rheinlandliga fand am 14. Spieltag auf dem Kunstrasen am Trierer Moselstadion statt: Die Eintracht-Reserve schlug die Spvgg EC Wirges mit 3:1.

Das Duell der beiden besten Aufsteiger in der Fußball-Rheinlandliga ging an die Gastgeber von Eintracht Trier II: Mit 3:1 (1:0) bezwangen sie die Spvgg EGC Wirges und zogen in der Tabelle an den Westerwäldern vorbei. Die Regionalliga-Reserve ist nun Tabellensechster mit 25 Punkten, Wirges folgt als Siebter mit zwei Zählern weniger.







