Es war ein wenig eine Rückkehr für das Wirgeser Trainerduo Sven und Alex Baldus. Mit ihrer EGC ging es zur Reserve des TSV Steinbach-Haiger – und für die schnürten beide einst die Fußballschuhe.
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Eine 0:3 (0:1)-Niederlage kassierte Fußball-Rheinlandligist Spvgg EGC Wirges im Testspiel beim hessischen Verbandsligisten TSV Steinbach Haiger II. Auf dem Papier ein klares Ergebnis, aber der Leistung seiner Mannschaft konnte Wirges-Trainer Sven Baldus trotzdem viel Positives abgewinnen.