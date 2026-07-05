Gastspiel bei Steinbach-Haiger Wirges unterliegt starkem Hessen-Verbandsligisten 0:3 René Weiss 05.07.2026, 19:08 Uhr

i Auch wenn er eine 0:3-Niederlage seiner EGC Wirges bei Steinbach-Haiger II sah, war Coach Sven Baldus nicht unzufrieden mit dem Auftritt seines Teams. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Es war ein wenig eine Rückkehr für das Wirgeser Trainerduo Sven und Alex Baldus. Mit ihrer EGC ging es zur Reserve des TSV Steinbach-Haiger – und für die schnürten beide einst die Fußballschuhe.

Eine 0:3 (0:1)-Niederlage kassierte Fußball-Rheinlandligist Spvgg EGC Wirges im Testspiel beim hessischen Verbandsligisten TSV Steinbach Haiger II. Auf dem Papier ein klares Ergebnis, aber der Leistung seiner Mannschaft konnte Wirges-Trainer Sven Baldus trotzdem viel Positives abgewinnen.







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