Starkes 5:0 nach 45 Minuten
Wirges stillt beim 6:1 in Offheim seinen Torhunger
Der Wirgeser Lasse Bieg (in Weiß) war von Offheims Marvin Radermacher zwar punktuell zu halten, aber längst nicht immer. Bieg tr
Der Wirgeser Lasse Bieg (in Weiß) war von Offheims Marvin Radermacher zwar punktuell zu halten, aber längst nicht immer. Bieg traf in der ersten Hälfte doppelt beim 6:1-Testspielsieg der Wirgeser im Limburger Stadtteil.
Andreas Hergenhahn

Zweiter Test, zweiter Sieg: Nach dem Erfolg bei Oberligist Cosmos Koblenz gewann Rheinlandligist Spvgg EGC Wirges beim hessischen Gruppenligisten SC Offheim. Vor allem die erste Hälfte war stark beim 6:1.

Lesezeit 1 Minute
Fußball-Rheinlandligist Spvgg EGC Wirges hat sich im zweiten Freilufttest in Torlaune gezeigt: Beim SC Offheim (Dritter Gruppenliga Wiesbaden) siegte der Verbandsoberhaus-Achte mit 6:1 und trumpfte in den ersten 45 Minuten auf, denn nach diesen stand es 5:0 für das Team der Trainer Sven und Alexander Baldus im Limburger Stadtteil.

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport

Top-News aus dem Sport