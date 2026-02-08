Starkes 5:0 nach 45 Minuten Wirges stillt beim 6:1 in Offheim seinen Torhunger Mirko Bernd 08.02.2026, 21:07 Uhr

i Der Wirgeser Lasse Bieg (in Weiß) war von Offheims Marvin Radermacher zwar punktuell zu halten, aber längst nicht immer. Bieg traf in der ersten Hälfte doppelt beim 6:1-Testspielsieg der Wirgeser im Limburger Stadtteil. Andreas Hergenhahn

Zweiter Test, zweiter Sieg: Nach dem Erfolg bei Oberligist Cosmos Koblenz gewann Rheinlandligist Spvgg EGC Wirges beim hessischen Gruppenligisten SC Offheim. Vor allem die erste Hälfte war stark beim 6:1.

Fußball-Rheinlandligist Spvgg EGC Wirges hat sich im zweiten Freilufttest in Torlaune gezeigt: Beim SC Offheim (Dritter Gruppenliga Wiesbaden) siegte der Verbandsoberhaus-Achte mit 6:1 und trumpfte in den ersten 45 Minuten auf, denn nach diesen stand es 5:0 für das Team der Trainer Sven und Alexander Baldus im Limburger Stadtteil.







Artikel teilen

Artikel teilen