Zweiter Test, zweiter Sieg: Nach dem Erfolg bei Oberligist Cosmos Koblenz gewann Rheinlandligist Spvgg EGC Wirges beim hessischen Gruppenligisten SC Offheim. Vor allem die erste Hälfte war stark beim 6:1.
Fußball-Rheinlandligist Spvgg EGC Wirges hat sich im zweiten Freilufttest in Torlaune gezeigt: Beim SC Offheim (Dritter Gruppenliga Wiesbaden) siegte der Verbandsoberhaus-Achte mit 6:1 und trumpfte in den ersten 45 Minuten auf, denn nach diesen stand es 5:0 für das Team der Trainer Sven und Alexander Baldus im Limburger Stadtteil.