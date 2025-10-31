Das Duell der besten Neulinge in der Rheinlandliga verspricht Tore. Für die Spvgg EGC Wirges ist das grundsätzlich kein Problem, so lange man mehr schießt als der Gegner. Das könnte bei Eintracht Trier II schwer werden.
Am Sonntag um 15.30 Uhr treffen die beiden besten Aufsteiger der Fußball-Rheinlandliga aufeinander. Insgesamt fünf Klubs waren im Sommer ins Verbandsoberhaus aufgestiegen, die Spvgg EGC Wirges hat sich mit 23 Punkten – 18 davon daheim geholt – auf Tabellenplatz sechs eingenistet als bester Aufsteiger.