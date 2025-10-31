EGC bei Eintracht Trier II Wirges reist zum Duell der besten Aufsteiger 31.10.2025, 08:00 Uhr

i Der Wirgeser Routinier Marian Kneuper (in Blau-Weiß, hier gegen den Linzer Manuel Rott) ist mit seiner Erfahrung ein Garant für die bislang starke Saison der Westerwälder. Von Mitte bis Ende August fiel der 37-Jährige drei Partien aus, seit dem ist er wieder durchgängig an Bord und gibt der jungen Wirgeser Aufsteiger-Elf Halt. Beim 5:4 zuletzt gegen Hochwald gelang ihm per Kopf sein erstes Saisontor. René Weiss

Das Duell der besten Neulinge in der Rheinlandliga verspricht Tore. Für die Spvgg EGC Wirges ist das grundsätzlich kein Problem, so lange man mehr schießt als der Gegner. Das könnte bei Eintracht Trier II schwer werden.

Am Sonntag um 15.30 Uhr treffen die beiden besten Aufsteiger der Fußball-Rheinlandliga aufeinander. Insgesamt fünf Klubs waren im Sommer ins Verbandsoberhaus aufgestiegen, die Spvgg EGC Wirges hat sich mit 23 Punkten – 18 davon daheim geholt – auf Tabellenplatz sechs eingenistet als bester Aufsteiger.







