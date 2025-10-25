EGC siegt 5:4 gegen Hochwald Wirges macht’s nach 4:1 noch einmal unnötig spannend Helmut Rosbach 25.10.2025, 22:08 Uhr

Zwei Serien haben in der Fußball-Rheinlandliga weiter Bestand: Die Spvgg EGC Wirges bleibt daheim weiter ungeschlagen, die SG Hochwald in der Fremde weiter ohne Punkte. Beim 5:4-Sieg machte es die EGC aber spannender als nötig.

Spektakel auf dem Wirges Kunstrasen, wo sich die gastgebende Spvgg EGC Wirges mit 5:4 gegen die SG Hochwald durchsetzte. Damit hatten auch zwei Serien in der Fußball-Rheinlandliga Bestand: Während die Heimelf zu Hause weiterhin verlustpunktfrei ist, haben die Gäste auswärts bisher noch keinen Punkt geholt.







