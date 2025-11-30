Gerechtes Remis gegen Morbach Wirges macht’s besser und zeigt beim 1:1 gute Leistung Helmut Rosbach 30.11.2025, 08:30 Uhr

i Es war ein Duell auf Augen- oder auch Kopfballhöhe, das sich die EGC Wirges, hier mit Ronaldo Kröber (blaues Trikot), und die FV Morbach, hier mit Matthias Haubst, lieferten. Am Ende stand ein 1:1, mit dem beide Seiten gut leben konnten. Andreas Hergenhahn

Nach der Pleite gegen Bitburg zeigt die Spvgg EGC Wirges gegen Morbach eine überzeugende Leistung und holte beim 1:1 einen verdienten Punkt. Den Treffer erzielte einer, der schon lange nicht mehr getroffen hatte.

„Wirges will´s gegen Morbach besser machen“, so titelte unsere Zeitung den Vorbericht zum Rheinlandligaspiel der EGC gegen die FV Morbach. Und sie haben es besser gemacht, mehr noch, das Team von Trainer Sven Baldus hat eine absolut überzeugende Leistung geboten und mit dem 1:1 (0:0) die Pleite gegen Bitburg vergessen gemacht.







Artikel teilen

Artikel teilen