Start zu Hause gegen Dritten Wirges freut sich auf die SG Schneifel und über Bieg Mirko Bernd 19.02.2026, 19:00 Uhr

i Der Wirgeser Lasse Bieg (in Blau-Weiß, am Ball) ist zurück nach langer Verletzungspause und traf unter anderem beim 3:1 gegen eine sehr verjüngte Oberliga-Truppe der TuS Koblenz um A-Junior Maurice Welzel einmal. Bieg dürfte am Samstag daheim gegen Schneifel zum Pflichtspielaufttak der Wirgeser in der Startelf stehen. Andreas Hergenhahn

Kann die Spvgg EGC Wirges am Samstag beim Start nach der Winterpause direkt wieder so überraschen, wie sie es oft vor dem Winter in der Rheinlandliga getan hat? Favorit ist der Neunte gegen den starken Dritten Schneifel jedenfalls nicht.

Die Spvgg EGC Wirges wird in der Fußball-Rheinlandliga nicht mehr in den Titelkampf eingreifen können. Zumindest nicht direkt. Indirekt schon. Zum Beispiel im Heimspiel am Samstag um 17.30 Uhr gegen die SG Schneifel, die als Tabellendritter mit 44 Zählern nur einen Punkt hinter den beiden punktgleichen Spitzenteams Ahrweiler BC (daheim gegen Bitburg) und Rot-Weiss Wittlich (daheim gegen Hochwald) liegt.







