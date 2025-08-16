Die Rheinlandliga-Aufsteiger sind nach Punkten gleichgezogen: Im direkten Duell konnte sich die Spvgg. EGC Wirges mit 3:1 gegen den SV Eintracht Mendig durchsetzen. Verdient durchsetzen. Allerdings gab es eine Aufreger- bzw. Knackpunktszene.

„Dieser Sieg war Balsam für die Seele!“, stellte Sven Baldus, Trainer der Spvgg. EGC Wirges, nach dem Sieg gegen den Mitaufsteiger SV Eintracht Mendig erleichtert fest. Im zweiten Spiel der Rheinlandliga-Saison buchten seine Schützlinge durch ein 3:1 (1:1) die ersten drei Punkte. Dabei mussten sie auf ihren Routinier Marian Kneuper verzichten, der sich eine Knieverletzung zugezogen hatte. Die Baldus-Zwillinge vertrauten stattdessen in der Defensive einer Viererkette, von denen keiner älter als 20 war, und die machten ihre Sache sehr gut.

Die zahlreich erschienenen Zuschauer, die dank eines großzügigen Sponsors keinen Eintritt zahlen mussten, sahen ein temporeiches, rassiges Spiel über die gesamten 90 Minuten, umrahmt von einer Dauerbeschallung mit orientalischer Musik vom nahe gelegenen Grillplatz. Die Akteure ließen sich davon nicht beeinflussen und gaben von Beginn an richtig Gas.

Nach einer zehnminütigen Findungsphase nahmen die Einheimischen das Heft in die Hand. Als eine weite Vorlage ihren Mittelstürmer Ronaldo Kröber erreichte, fackelte er nicht lange und zog aus 15 Metern ab. Sein Diagonalschuss war so platziert, dass die Heimfans zum ersten Mal jubeln konnten (13.). Die Gastgeber agierten weiterhin sehr aufmerksam. Bei Ballverlusten arbeiteten alle sofort nach hinten und konnten so brenzlige Situationen am eigenen Strafraum klären.

Neuzugänge nehmen auf beiden Seiten das Heft in die Hand

Auffällig war, dass es auf beiden Seiten die Neuzugänge waren, die das Heft in die Hand nahmen und so das eigene Spiel bestimmten. Auf Wirgeser Seite sorgte Samet Sögünmez, der in der letzten Saison noch für Höhr-Grenzhausen aktiv war, für einen geordneten Aufbau. Bei Mendig war der Ex-Westerburger Matthias Wengenroth, der auch schon das Trikot der EGC getragen hatte, Dreh- und Angelpunkt.

Die Gäste hielten weiter dagegen und erzielten nach 26 Minuten den 1:1-Ausgleich (26.). Eine weite Vorlage wurde auf den rechten Flügel gespielt. Von dort erreichte ein überlegter Rückpass den mitgelaufenen Niklas Heinemann. Der nahm Maß und traf mit einem platzierten Schuss ins Toreck.

Beide Teams gingen weiter ein hohes Tempo, teilweise jedoch auf Kosten von Präzision und Genauigkeit. Kurz vor dem Pausenpfiff scheiterte zunächst Ronaldo Kröber am Mendiger Keeper Robin Rohr (39.), und ein energischer Vorstoß von Mika Lewer aus der eigenen Abwehr wurde im letzten Moment noch abgewehrt (41.).

„Dieser Elfmeter, der keiner war, leitete unsere Niederlage ein. Danach kam ein Bruch in unser Spiel, und es hat lange gedauert, bis meine Mannschaft sich wieder gefunden hatte.“

Mendigs Trainer Damir Mrkalj﻿

Die zweite Halbzeit begann mit einem Aufreger. Als der Wirgeser Euan Williams-Noss von Mendigs Torwart Rohr im Strafraum zu Fall gebracht wurde, entschied der Unparteiische auf Strafstoß, den Ronaldo Kröber sicher verwandelte (49.). „Dieser Elfmeter, der keiner war, leitete unsere Niederlage ein. Danach kam ein Bruch in unser Spiel, und es hat lange gedauert, bis meine Mannschaft sich wieder gefunden hatte“, echauffierte sich Mendigs Trainer Damir Mrkalj. Vor allem ärgerte ihn die nachlässige Chancenverwertung seiner Mannschaft.

„Wir wollten eine Schippe drauflegen und mehr Leidenschaft zeigen. Das ist uns hervorragend gelungen. Der Sieg ist auch verdient und für unsere junge Mannschaft sehr wichtig. Wir sind damit in der Liga angekommen.“

EGC-Trainer Sven Baldus

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die Heimelf ging energisch zur Sache, und die Gäste drängten auf den Ausgleich. Wirges arbeitete in der Defensive weiter konzentriert, doch dem Angriffsspiel fehlte die klare Linie. Mendig musste nun reagieren und machte auf. Die Gäste machten viel Druck, doch der Wirgeser Keeper Marius Schröder hielt mit guten Paraden seine Farben im Spiel (86., 89.). Als die Gäste dann mit Mann und Maus stürmten, erreichte eine weite Vorlage Wirges’ Offensivakteur Euan Wiliams-Noss. Der spielte mehrere Verteidiger der Gäste aus und traf aus zehn Metern zum entscheidenden 3:1 (90.+3).

„Wir wollten eine Schippe drauflegen und mehr Leidenschaft zeigen. Das ist uns hervorragend gelungen. Der Sieg ist auch verdient und für unsere junge Mannschaft sehr wichtig. Wir sind damit in der Liga angekommen“, fasste Baldus seine Gemütslage zusammen. Sein Gegenüber haderte mit der Einstellung von einigen Spielern: „Das war ein blutleerer Auftritt. Wirges wollte einfach mehr. Ein Remis war drin, doch letztlich ist der Wirgeser Sieg verdient“, so Mrkalj.

Spvgg. EGC Wirges – SV Eintracht Mendig 3:1 (1:1)

Wirges: Schröder – Wick, Lewer, Krissel, Ring – Klein (87. Hense), Sögünmez (65. Hehl), Klöckner (64. Yavuz) – Williams-Noss, Kröber (90.+4 Orani), Weyand (90.+2 Höber).

Mendig: Rohr – Koch (67. Ramic), Zimmer, Eberhardt, Groß – Wengenroth, Heinemann – Slavov (46. Kanoute), Zerwas (67. Medic), Montermann (81. Hemgesberg) – Braquin Mitel.

Schiedsrichter: Moritz Schillo (Wittlich).

Zuschauer: 320.

Tore: 1:0 Ronaldo Kröber (13.), 1:1 Niklas Heinemann (26.), 2:1 Kröber (49./Foulelfmeter), 3:1 Euan Williams-Noss (90.+3).