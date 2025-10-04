Guter Auftritt in Wittlich Wirges bietet neuem Primus Paroli, verliert aber 0:3 Matthias Schlenger 04.10.2025, 09:39 Uhr

Auch wenn am Ende eine Niederlage stand, konnten Sven Baldus und seine EGC Wirges viel Positives aus dem Auftritt beim neuen Rheinlandliga-Tabellenführer Rot-Weiss Wittlich ziehen. Am Ende stand aber ein 0:3.

Die höhere Qualität hat sich durchgesetzt: Fußball-Rheinlandligist Spvgg EGC Wirges unterlag trotz mutigen Auftritts mit 0:3 (0:1) bei Rot-Weiss Wittlich. „Wir ordnen das richtig ein“, sah Gästetrainer Sven Baldus aber einige positive Aspekte, hatte seine Mannschaft die Partie doch lange offen gestalten können.







