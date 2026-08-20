Ex-Eisbachtaler als EGC-Gegner
Wirges: Bieg fehlt gegen Tarforst, Weyand wieder dabei
Der Wirgeser Tim Weyand (in Blau) ist nach seiner Ampelkarte gegen Morbach nach diesem Foul an Yusuf Kahyaoglu am Samstag gegen
Der Wirgeser Tim Weyand (in Blau) ist nach seiner Ampelkarte gegen Morbach nach diesem Foul an Yusuf Kahyaoglu am Samstag gegen den FSV Trer-Tarforst wieder dabei, dafür fehlt Lasse Bieg mit einer Gelb-Rot-Sperre.
Andreas Hergenhahn

Starker Rheinlandliga-Aufsteiger aus der Vorsaison trifft auf stark gestarteten Aufsteiger dieser Saison: Die Spvgg EGC Wirges hat am Samstag den FSV Trier-Tarforst zu Gast. Der kommt mit einem waschechten Westerwälder als Trainer in den Westerwald.

Lesezeit 2 Minuten
Moritz Hannappel hätte es nicht weit bis nach Wirges, so er denn von seinem Heimatort Girkenroth aus die 19 Kilometer bewältigen würde. Das tut er aber nicht, denn der ehemalige Eisbachtaler Angreifer wohnt mittlerweile in Trier, ist Trainer des Fußball-Rheinlandliga-Aufsteigers FSV Trier-Tarforst und mit ebendiesem am Samstag um 17.
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