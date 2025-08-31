Nicht gut gespielt, aber gewonnen: Der TuS Kirchberg hat sich durch das 3:1 gegen Schlusslicht VfB Wissen in der Tabelle auf Platz fünf nach vorne gearbeitet. Es hätte aber auch ganz anders ausgehen können.

„Wir waren nicht gut. Wenn es denn so gekommen wäre, wäre die Niederlage verdient gewesen.“ Die Aussage von Kirchberg-Coach Selim Denguezli nach dem Spiel spricht Bände. Aber es kam nicht so: Der TuS Kirchberg siegte mit 3:1 (1:0) gegen den VfB Wissen. Dank dreier Wilki-Treffer, Nico Wilki vor dem Wechsel (36.), der eingewechselte Louis Wilki mit einem Doppelpack in der Schlussphase (81., 85.). Durch den Dreier gegen das Schlusslicht sprang man auf Rang fünf der Tabelle bei nun sieben Punkten.

Gäste-Trainer Dirk Spornhauer konnte es nach Spielende nicht fassen: „Wir hatten in der Anfangsphase vier Hundertprozentige.“ Recht hatte er, denn zunächst stibitzte Jakov Jancek Kirchbergs Innenverteidiger Yannik Kerzan das Leder, zog los und schlenzte freistehend rechts vorbei, da war noch keine Minute gespielt (1.). Til Cordes scheiterte mit seinem Linksschuss aus zwölf Metern an Tizian Christs Fäusten (7.), nur 60 Sekunden später zielte Lukas Becher hauchzart links neben den Pfosten (8.).

Heimer muss zur Pause passen

Um das Chancen-Quartett zu vervollständigen, rettete Kerzan vorm leeren Tor, nach einem Christ-Ausflug aus dem Strafraum hatte wieder Cordes geschossen (12.). Mit dem ersten vernünftig ausgespielten Angriff gingen die Männer vom Wasserturm dann tatsächlich in Führung. André Spengler verschaffte sich mit einer Finte auf links etwas Platz, nach seinem klugen Rückpass hatte der junge Rechtsverteidiger Tim Fothen viel Zeit und suchte Nico Wilki, der humorlos aus 22 Metern mit links zum 1:0 einschweißte (36.). Auch danach spielte bis zum Pausentee nur mehr der Gast, erneut Cordes vergab zweimal aussichtsreich (40., 43.).

Nach der Halbzeit kam Kapitän Jonas Heimer mit muskulären Problemen nicht mehr aus der Kabine, Louis Wilki ersetzte ihn (46.). Den nächsten Torjubel verbuchten dann aber doch die Westerwälder Gäste. Der ebenfalls zur Pause gekommene Daniel Reichert hielt den Schlappen in den Flachpass von Cordes, es stand 1:1 (53.). Die Spitze der Ineffizienz stellte allerdings Wissens Mustafa Tuysuz zur Schau. Aus sieben Metern musste er eigentlich nur flach einschieben, löffelte das Spielgerät aber einen Meter über den langen Winkel (64.). „Das war der Knackpunkt, geht der rein, möchte ich wissen, wie das Spiel ausgeht“, war sich Spornhauer sicher, die mögliche Wende gesehen zu haben.

i Mehrmals hatte der TuS Kirchberg Glück, dass die Gäste aus Wissen (Nummer 7 Til Cordes) nicht trafen oder an TuS-Keeper Tizian Christ scheiterten. Einmal netzten die Wissener zum 1:1, am Ende gewann aber Kirchberg mit 3:1. Dennis Irmiter

Mittlerweile nahm dann auch Kirchberg offensiv an der Partie teil, Tim Müller näherte sich zweimal zart an (59., 66.). Gegen Ende bewies TuS-Coach Denguezli ein goldenes Händchen, brachte Erik Milz für den glücklosen Jannik Auler (79.). Keine zwei Minuten auf dem Feld bediente dieser den Einwechsler Louis Wilki, der zum 2:1 einnetzte (81.). Wenn schon den Spielverlauf auf den Kopf stellen, dann richtig. Dachte sich möglicherweise Louis Wilki nur vier Minuten danach. „Drei-gegen-eins“ auf das Wissener Tor zulaufend, ignorierte er seinen älteren Bruder Nico Wilki und verwandelte selbst mit links zum 3:1-Endstand (85.).

Spornhauer meinte nach dem Schlusspfiff weiter: „Letzte Saison hat Kirchberg uns hier hergespielt. Heute war kein Tempo bei Kirchberg, kein Spielfluss. Der Auftritt meiner Mannschaft war eigentlich sehr gut, wir hatten viele Ballgewinne, gute Umschaltmomente. Wenn du aber die Tore nicht machst, darfst du dich nicht beschweren.“ Denguezli blieb erfrischend ehrlich: „Wir haben viele Wissener Chancen durch große, eigene Fehler ermöglicht. Offensiv haben wir uns schwer getan gegen deren Block.“ Grund war eventuell doch der Rheinlandpokal-Abend inklusive Verlängerung beim 3:2-Sieg in Metternich unter der Woche: „Ich habe das zwar nicht für möglich gehalten, zumal wir einige frische Spieler heute in der Startelf hatten, aber vielleicht steckte uns das mehr in den Knochen, als ich dachte.“

TuS Kirchberg – VfB Wissen 3:1 (1:1)

Kirchberg: Christ – Fothen (60. Özer), Kerzan, Reifenschneider (72. Rode), Weber – Müller, Engelmann, J. Heimer (46. L. Wilki)- J. Auler (80. Milz), N. Wilki, Spengler (60. S. Wilbert).

Wissen:Litschel – Zehler, Krauß, Fuhrmann, Wagner (88. Christian)- Tuysuz (72. Sari), Weber, Winzenburg, Becher (80. Gorohov)- Cordes, Jancek (46. Reichert).

Schiedsrichter: Alexander Mürtz (Andernach).

Zuschauer: 150.

Tore: 1:0 N. Wilki (36.), 1:1Reichert (53.), 2:1 und 3:1L. Wilki (81., 85.).